Das nächste Projekt des spanischen Traumduos ist schon in Vorbereitung: Penélope Cruz und Pedro Almodóvar haben sich wieder mal zusammengetan. Ihr Film “Dolor y Gloria“ erzählt, jedenfalls laut Titel, von Schmerz und Ruhm – und mit von der Partie ist auch noch der dritte Kinogefährte aus alten Tagen, Antonio Banderas.

Cruz und Almodóvar haben sich viel zu verdanken. Wobei man fairerweise sagen muss: Entdeckt war Cruz in Spanien schon, bevor ihr Lieblingsregisseur ins Spiel kam. Die 1974 geborene Tochter eines Automechanikers und einer Friseurin trat in Musik- und Fernsehshows auf, auch auf der großen Leinwand hatte sie bereits auf sich aufmerksam gemacht, besonders in “Belle Epoque“ (1992).

Dennoch gebührt das Verdienst, aus Cruz einen internationalen Kinostar gemacht zu haben, Almodóvar. Das erste gemeinsame Werk hieß 1997 “Live Flesh“. Cruz hatte nicht einmal eine Hauptrolle in der Tragikomödie. Aber egal, ein Filmemacher und seine Muse hatten sich gefunden. Immer wieder tat sich das cineastische Wunderpaar zusammen, in “Alles über meine Mutter“ (1999) spielte Cruz eine schwangere, aidskranke Nonne. „Volver – Zurückkehren“ (2005) und “Zerrissene Umarmungen“ (2009) ebneten ihr endgültig den Weg zur Weltkarriere mit Filmen wie “Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten“ (2011) oder zuletzt “Mord im Orient-Express“ (2017).

Cruz war nach eigenen Worten schon in Teenagertagen von Almodóvars Kunst angetan: Sie hatte sich, erzählte sie einmal, in eine Vorstellung von “Fessle mich!“ geschmuggelt und war fortan selbst gefesselt vom Kino. Kokett behauptete Almodóvar über die gemeinsamen Anfänge, dass Cruz so aufregend gewesen sei, dass er darüber nachgedacht habe, seine sexuelle Orientierung infrage zu stellen. Er blieb schwul, hätte es aber auch mit einer eindrucksvollen Konkurrentenriege zu tun bekommen.

Denn Cruz machte nicht nur mit ihren Leinwandauftritten Furore, sondern auch mit Männern, die sie vorzugsweise vor der Kamera kennenlernte. Der berühmteste heißt Tom Cruise. Mit dem Hollywoodstar hatte sie “Vanilla Sky“ (2001) gedreht. Glaubt man den bunten Blättern, schlossen sich Beziehungen mit Matthew McConaughey, Orlando Bloom und auch Josh Hartnett an.

Am Set zu Woody Allens Komödie “Vicky Cristina Barcelona“ (2008) funkte es wieder, dieses Mal so richtig: Cruz und ihr Kollege Javier Bardem verliebten sich ineinander. 2010 heiratete das Paar auf den Bahamas. Inzwischen sind Sohn Leo und Tochter Luna zur Welt gekommen.

So lange hätte es mit dem gemeinsamen Glück gar nicht dauern müssen: Bardem war auch schon bei Almodóvars “Live Flesh“ mit von der Partie, und auch danach waren sich Cruz und Bardem rein beruflich immer wieder mal über den Weg gelaufen.

Nebenbei hat sich Cruz als Designerin für Edelmarken hervorgetan. Auch im Mai in Cannes war sie nicht nur als Hauptdarstellerin des Eröffnungsfilms auf dem roten Teppich zu sehen, sondern präsentierte auch eine Schmuckkollektion. Zumindest die Cineasten in Cannes hat aber doch mehr das in Spanien gedrehte Familiendrama “Offenes Geheimnis“ (Kinostart: 27. September) des zweifachen iranischen Oscar-Regisseurs Asghar Farhadi (“Nader und Simin – Eine Trennung“, “The Salesman“) interessiert.

Der Regisseur bleibt seinem Lieblingsthema darin treu: Menschen unter enormen psychischen Druck beginnen langsam, einander zu misstrauen. Cruz und Bardem spielen ein ehemaliges Liebespaar, das sich unter schwierigen Bedingungen wiederbegegnet.