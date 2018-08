Andreas Dresens Kinofiguren finden sich zumeist auf der Verliererseite des Lebens wieder. Aber man muss keine Angst um sie haben: Der Regisseur lässt seine Helden des Alltags auch dann nicht im Stich, wenn sie scheitern.

Ob Dresen in “Nachtgestalten“ (1999) Junkies, Obdachlose und einen Flüchtlingsjungen durch Berlin streunen lässt, in der Tragikomödie “Halbe Treppe“ (2002) zwei befreundete Pärchen in die Krise treibt oder sich in “Wolke 9“ (2008) eine Seniorin in einen noch älteren Senioren verliebt und sie damit zur unwürdigen Greisin wird: So sanft und behutsam wie der 1963 in Gera geborene Regisseur geht kaum ein anderer mit seinem filmischen Personal um.

Zärtlich, aber stets auch mit Humor betrachtet Dresen die Menschen. Das gilt sogar dann, wenn sie wie in “Halt auf freier Strecke“ (2011) gerade an einem Gehirntumor sterben oder wenn er ein rein dokumentarisches Porträt abliefert: Ein sympathischeres CDU-Mitglied als “Herrn Wichmann von der CDU“ (2003) hat man wohl selten gesehen. Kein Wunder, dass da später noch die Doku “Herr Wichmann aus der dritten Reihe“ (2012) folgte. Herr Wichmann fühlte sich gut behandelt von Herrn Dresen.

Dresens familiäre Wurzeln haben bei seiner Berufswahl gewiss eine Rolle gespielt: Er ist der Sohn des Theaterregisseurs Adolf Dresen und der Schauspielerin Barbara Bachmann. Bereits während der Schulzeit drehte er Amateurfilme und inszenierte Theaterstücke. Nach dem Wehrdienst war er als Tontechniker am Schweriner Theater tätig. Ein Volontariat im Defa-Studio für Spielfilme folgte, dann arbeitete er als Regieassistent bei seinem späteren Mentor Günter Reisch.

Von 1986 bis 1991 studierte Dresen Regie an der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg – und seitdem zählt er zu den genauesten Beobachtern von Lebenswirklichkeiten in Deutschland vor und nach der politischen Wende.

In seinem Kinodebüt “Stilles Land“ (1991/1992) widmete sich Dresen den Wendewirren in einem Kleinstadttheater. Sein wohl größter Publikumserfolg: “Sommer vorm Balkon“ über zwei Freundinnen in einem alten Mietshaus in Prenzlauer Berg in Berlin. Das Werk brachte es auf knapp eine Million Zuschauer – und das will etwas heißen für eine Kinokomödie, die sich für ein bisschen mehr als nur für die üblichen Liebesirrungen interessiert.

Ob Silberner Bär der Berlinale, Deutscher Filmpreis oder auch Auszeichnungen in Cannes: Dresen kann viele Ehrungen vorweisen. Seine Spielfilme wirken zumeist unangestrengt realistisch, beinahe dokumentarisch. Der Grund dafür liegt nicht nur im Einfühlungsvermögen des Regisseurs, sondern auch in der Art ihrer Entstehung: Dresen gibt gern der Improvisation den Vorzug und ist zumeist mit der Handkamera unterwegs.

Nun hat der Filmemacher ein Projekt verwirklicht, an dem er mit seiner Lieblingsdrehbuchautorin Laila Stieler schon mehr als zehn Jahre gearbeitet hat: Er hat das Leben des ostdeutschen Baggerfahrers und Liedermachers Gerhard Gundermann verfilmt, mit Alexander Scheer in der Hauptrolle.

Gundermann sprach und sang den Menschen im Lausitzer Braunkohlerevier aus dem Herzen. Als 1995 herauskam, dass er in der DDR nicht nur bespitzelt worden war, sondern auch selbst als inoffizieller Stasi-Mitarbeiter gespitzelt hatte, rechtfertigte er sich so: “Ich sehe mich nicht als Opfer und auch nicht als Täter. Ich habe mich mit der DDR eingelassen – mit wem sonst? –, und ich habe ausgeteilt und eingesteckt. Und ich habe gelernt. Deswegen bin ich auf der Welt.“

Auch Gerhard Gundermann, der 1998 im Alter von gerade einmal 43 Jahren an einem Schlaganfall starb, ist bei diesem Regisseur in guten Händen. Kinostart ist der 23. August.