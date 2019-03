Leipzig

Leipzig hat einen neuen, starken Anziehungspunkt für Theater im Westen der Stadt: Am Donnerstagabend hat das Lofft (Leipziger Off-Theater) die Spielstätte auf der Baumwollspinnerei in der frisch sanierten Halle 7 eröffnet – mit Kunst und mit Festreden.

Im ausverkauften großen Saal sorgte „Set of Sets“ für den Auftakt des drei Wochen laufenden Eröffnungsfestivals. Es war die Deutschland-Premiere der 2017 mit dem Faust-Theaterpreis ausgezeichneten katalanischen Company GN/MC. Beim Empfang kurz zuvor ergriffen Repräsentanten und Beteiligte das Wort.

Wertschätzung künstlerischer Arbeit

Eva-Maria Stange ( SPD), Sachsens Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, zeigte sich beeindruckt von dem, was hier in drei Jahren vom Stadtratsbeschluss bis zur Fertigstellung zu Stande gekommen ist. „Das ist auch eine Wertschätzung und Hochachtung vor der künstlerischen Arbeit des Lofft“, betonte sie, sprach von einer „Erfolgsgeschichte“ und hob „das leidenschaftliche Engagement der Theatermacher in den letzten 20 Jahren“ hervor. Das Lofft sei eine feste Größe in der Kulturlandschaft weit über die Stadt und die Region hinaus.

Leicht verstimmter Bertram Schultze

Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke bezeichnete diesen Donnerstag als „einen großen Tag“ nach einem langen Weg, auf dem viele andere Standorte geprüft und wieder verworfen worden waren, auch verbunden mit einer großen Leidensfähigkeit des Lofft-Teams und einem langem Atem im Kulturdezernat. Leicht verstimmt wies Bertram Schultze darauf hin, dass auch die Baumwollspinnerei einen großen Anteil am Erfolg habe. „Wir haben schon 2014 das Ziel verfolgt, hier einen Ort für Theater entstehen zu lassen“, so der Spinnerei-Geschäftsführer, der am Eröffnungstag seinen 50. Geburtstag feierte. Er setzt auf eine gegenseitige Befruchtung durch die lange ansässige Kunst- und die Theaterszene. Und ist gespannt darauf, wie künftig die noch freien 5000 Quadratmeter im Erdgeschoss genutzt werden, in die ursprünglich das Naturkundemuseum ziehen sollte. Der Plan war wegen ungeahnt hoher Kosten von der Stadt verworfen worden.

Langer, steiniger Weg

Lofft-Geschäftsführer Dirk Förster blickte in seiner Ansprache nur kurz auf den steinigen Weg zurück. Das Theater hatte jahrelang nach einer neuen Spielstätte gesucht. Immer wieder hatten sich Pläne zerschlagen, und der Einzug in die Spinnerei verschob sich um ein gutes halbes Jahr. Nun aber geht der Blick nach vorn, und Förster ist froh, „dass ab heute weniger über den Bau und mehr über die Kunst geredet werden wird“. Er versprach spannendes Theater, das Freiräume in der Kunst weiter ausloten werde, und hofft auf interdisziplinäre Arbeit mit den anderen Einrichtungen auf dem Areal.

Für ihn persönlich bedeutet das Ankommen allerdings auch den Anfang vom Abschied. Im Juni verlässt er das Haus. Der künstlerische Leiter und Geschäftsführer möchte freischaffend als Tanzproduzent arbeiten. Er gehört seit 20 Jahren zum 1991 gegründeten Lofft, das 1999 vom Beyerhaus ins Haus der Volkskunst eingezogen war. Seinen Job übernimmt die bisherige Produktionsleiterin Anne-Cathrin Lessel.

Wachsende Belebung

Die Halle 7 wird künftig noch stärker belebt: Das Leipziger Tanztheater bezieht seine Büros im Mai, der volle Betrieb läuft ab September. Bereits in dieser Woche nahm das Theater der Jungen Welt den Betrieb auf der Probebühne auf. Die komplette Sanierung der Halle 7 kostete 11,7 Millionen Euro.

Von Mark Daniel