Leipzig

Mayjia Gille studierte in Heidelberg Schauspiel und Theaterpädagogik. Seit 2005 ist sie freischaffend in Leipzig unterwegs. Am Freitag wird eine Ausstellung ihrer Bilder eröffne, und ein Konzert ihres Chanson-Rock-Projektes „Eisvogel“ steht ebenso an wie die Veröffentlichung ihres zweiten Lyrikbands.

Die Spanne deines kreativen Wirkens reicht von darstellender Kunst (Schauspiel bis Regie) über Popular-Musik als Komponistin und Interpretin bis hin zur Lyrik. Nicht zu vergessen deine Auftritte als Talkmasterin. Wo bist du eigentlich zu Hause? Wo im Moment?

Ich bin in mir zu Hause und in den Menschen, die mich lieben und die ich liebe. Kunst zu machen ist meine Sprache. Kann ich Dinge nicht sagen, singe ich sie. Kann ich Dinge nicht singen, schreibe ich sie. Finde ich keine Worte, male ich. Ich reflektiere mich, wenn ich schauspiele. Ganz bei mir zur Ruhe komme ich, wenn ich das im Wechsel, nicht linear, nicht alles auf einmal, aber spielerisch tun darf. Mein Herz brennt am Allermeisten für die Musik, fürs Singen.

Besonders in den Jahren nach 2012 scheint ein kreativer Sturm entfacht worden sein – mit Performances, Gedichtband, Bildern und Tonträgern. Was hat dich plötzlich so beseelt?

Ich habe sehr gute Freunde, Künstler, die mir sagten: Jetzt wird’s aber Zeit, dass du deine Gaben nicht mehr so versteckst. Du musst sie publizieren! Ich traf auch plötzlich Menschen, die mich künstlerisch verstanden und endlich mit mir auch Arbeitsteam wurden. Denn Potenzial braucht nun mal ein Team, einen Raum und Menschen, die es nach außen tragen. Ich war es leid, mich immer hinter anderen Namen zu verstecken und wagte mehr und mehr zu zeigen: Das ist meine Arbeit. Ich muss, will und darf das teilen, weitergeben, benennen und zeigen. Es ist keine Zeit mehr für falsche Zurückhaltung.

Du trägst einen in der Kunst- und Kulturszene Leipzigs bestens bekannten Namen. Öffnet das Türen oder ist es eher Last? Hat das Schaffen deines Vaters Sighard Gille Einfluss auf das deine?

Ich bin bei meiner Mutter – die Schulzeit verbrachte ich in Westberlin – groß geworden. Die Beziehung zu meinem Vater ist von Herzen, er hat mir als Kind Raum und Blick für mein Talent gegeben. Aber gelaufen bin ich allein. Ich wurde von ihm nicht protegiert. Er liebt meine Musik, die Gedichte, aber ich bin zu eigen, als dass ich mich hätte lenken lassen. Und er ist auch recht eigensinnig. Die Kunst ist durch meine mütterliche Seite – alles Schauspieler – entzündet worden. Meine ersten Gedichte und Kompositionen entstanden mit 9. Ich brauchte das, um in meiner Seele nicht zu verhungern. Der Name Gille öffnet für meine Kunst keine Tür. Manche denken tatsächlich, Vater Gille macht seine Tochter in der Öffentlichkeit bekannt. Ist aber nicht so.

Wer deine Malerei nicht kennt: Beschreibe doch mal in wenigen Worten, was ab Freitag zu sehen sein wird!

Ich habe die Ausstellung „Glückssträhne“ genannt. Es sind Bilder, die Glück, Liebe und Verlust beinhalten. Das ist auch ironisch gemeint. Ich male Symbole des Glücks, wie ich sie sehe. Wild naiv und melancholisch.

Das Bild auf dem Konzertplakat ist von dir?

Das Bild fürs Konzert, es zeigt mich und meinen Gitarristen Arto Mäkelä, hat mein Papa gemalt. Es ist riesengroß und sehr schön, oder?

In der Tat! In deinen Songs vertonst du oft Lyrik von Rilke. Deine eigenen Gedichte tragen Titel wie „Es ist mir zu viel Begeisterung in den Städten“ oder „Wenn du jetzt nichts änderst, wirst du noch an der Gitarre sterben!“ und sind sehr pointiert im Hier und Jetzt platziert.

Meine Lyrik schreibe ich, weil nur ich das schreiben kann. Kopieren oder Nachahmen ist kein Ziel, ich finde das eher abscheulich. Ich liebe jedes Wort, was Rilke schrieb. Aber meine Lyrik muss meinen Ton kristallisieren, was man nur durch Übung lernt in der Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben. Rilke war er. Ich bin ich.

Du hast ein Stück geschrieben zur Beziehung von Rilke und Lou Andreas Salomé. Was fasziniert dich daran?

Die Liebe zwischen beiden hielt bis an den Tod Rilkes und hat beide in der Entwicklung nach vorn gebracht. Für mich der Sinn einer Liebesbeziehung. Auch auf der erotischen Ebene. Nicht trotz, sondern gerade wegen des Altersunterschiedes. Sie war 16 Jahre älter. Rilke ist in seiner Zärtlichkeit, seinem Mitgefühl, seiner trostgebenden Kraft und hohen Beobachtungsfähigkeit einer meiner liebsten Freunde. Es gibt nicht viele zärtliche, tröstende, leidenschaftliche und zuhörende Männer.

Die nächsten Termine: Ausstellung am Freitag in der Galerie Artae (Showroom); Konzert mit Eisvogel am 28. Februar im Neuen Schauspiel, Lesung am 21. März bei Artae aus dem Lyrikband „kurznachricht um acht“; Talkshow „Lesesofa“ am 7. April im Letterman, Gottschedstraße.

Von Lars Schmidt