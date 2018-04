Hannover



A Perfect Circle: Eat The Elephant. Maynard James Keenan und Billy Howerdel klingen frustriert und müde, sie sind es wohl ziemlich leid, wütend zu sein. Deshalb hören wir auf ihrem Comeback nach 14 Jahren Albumpause keine empörten Gitarren, sondern viel Klavier. Die erwachsene Art, um über nichtsnutzige politische Führer und wie ferngesteuertes, auf Smartphones starrendes Wahlvolk zu singen.

A Perfect Circle: Eat The Elephant Quelle: Plattenlabel

Ben Harper and Charlie Musselwhite: No Mercy In This Land. Gleich mit ihrem ersten Album gewannen sie einen Grammy. Harper, 48, schwarzer Stil-Skater, und den 74-jährigen weißen Blues-Harp-Spieler Musselwhite umtreibt die Frage: Folgen wir unserem Schicksal oder folgt es uns? Sie klingen abgehärtet, wie etwas Gutes von früher. Mick und Keith wird es gefallen.

Ben Harper and Charlie Musselwhite: No Mercy In This Land Quelle: Plattenlabel

Manic Street Preachers: Resistance Is Futile. Das Cover zeigt einen der letzten Samurai. „I hate the world more than I hate myself“, singt James Dean Bradfield. Er meint: Es gibt wichtigere Probleme als persönliche Befindlichkeiten. Das 13. Album der Waliser Querdenker ist ein Aufruf zur Trotzigkeit in furchteinflößenden Zeiten. Punk im Schwarzwälderkirschsound.

Manic Street Preachers: Resistance Is Futile Quelle: Plattenlabel

Von Mathias Begalke