Matthias Lilienthal verlässt Münchner Kammerspiele

München. Nach der Debatte um Chris Dercon beschäftigt eine weitere Personalie die Theaterlandschaft: Der Intendant der Münchner Kammerspiele, Matthias Lilienthal, verlässt das Haus zum Ende seiner Vertragslaufzeit im Sommer 2020. In München sei kein Rückhalt für die Verlängerung seiner Arbeit gewährleistet, nachdem die CSU-Fraktion im Münchner Stadtrat einen Beschluss gegen eine Vertragsverlängerung gefasst habe, erklärte Lilienthal in einer Mitteilung der Kammerspiele. Der Stadtrat stimmt über die Besetzung des Intendantenpostens ab; eine Verlängerung des Vertrags erschien aussichtslos.

Der Kulturreferent der Stadt, Hans-Georg Küppers (SPD), bedauerte die Entscheidung Lilienthals und fügte hinzu: „Ein Theater mit Mut zum Experiment kann sich mit seinen Produktionen nie auf der sicheren Seite wähnen“. Dennoch gehe das Team der Kammerspiele bewusst diesen Weg, dem leider nicht das gesamte Publikum folge. Lilienthal war noch von der vorherigen Koalition aus SPD und den Grünen nach München berufen worden.

Lilienthal ist seit 2015 im Amt. Sein Theaterverständnis stellte für die renommierte, in Traditionen verhafteten Kammerspiele eine Herausforderung da: weniger klassisches Sprechtheater, mehr freie und internationale Gruppen, kollektives Inszenieren und Performances. Als Intendant öffnete er sein Programm zudem für migrantische Themen. Weniger Zuschauer waren die Folge; die Auslastungszahlen sanken auf 63 Prozent.

Lilienthal vor seiner alten Wirkungsstätte in Berlin. Quelle: dpa

In seiner zweiten Saison platzte eine Premiere, ein Regisseur warf das Handtuch, mehrere Schauspielerinnen kündigten. Von Teilen des Münchner Kulturbürgertums wurde der Querdenker regelrecht angefeindet. Eine öffentliche Diskussionsrunde mit Kritikern mündete 2016 in der Aussage der Theaterkritikerin der „Süddeutschen Zeitung“, Christine Dössel: „Theater sollte schon auch Theater machen.“

Der Theateranarchist trat an, das Stadttheater neu zu denken und konnte sich damit offenbar nicht durchsetzen. Sein kurzes Zwischenspiel an den Kammerspielen steht also auch dafür, wie schwer es ist, verkrustete Strukturen aufzubrechen.

An seiner vorherigen Wirkungsstätte, dem Berliner Hebbel am Ufer (HAU) hingegen erarbeitete sich Lilienthal einen Kultstatus. Er gehörte zu den Pionieren, die das Schauspiel hinaus in die Stadt und zu den Zuschauern trugen. Damit hat er die Theaterlandschaft nachhaltig geprägt. Die Bühne wurde 2012 zum T heater des Jahres gekürt. Auch als Leiter des Festivals „ Theater der Welt“ in Mannheim 2014 zeichnete sich der Mann mit dem Wallehaar als publikumsnaher Theatermensch aus: So schenkte er zur Eröffnung selbst Bier aus; zum Programm gehörten auch Übernachtungen in temporären Unterkünften, die über die Stadt verstreut wurden.

Nun wird es spannend, wie es nach Berlin, einem Zwischenstopp als Kunstdozent in Beirut und München für den 58-Jährigen weitergeht. Noch ist darüber nichts bekannt. Dieser Zeitung sagte Lilienthal bereits im Jahr 2014: „Ich muss mich alle zehn Jahre in neue Zusammenhänge schmeißen“.

Vorschlag: Wir hier in Berlin nehmen Lilienthal zurück und geben München dafür Chris Dercon wieder. #Ländertheaterausgleich https://t.co/nUiJ6kOc4e — Verena Mayer (@ve_mayer) March 19, 2018

In den Sozialen Netzwerken herrschte gestern Bedauern angesichts des angekündigten Weggangs. Die Berliner Journalistin Verena Mayer machte indes einen verwegenen Vorschlag. Sie twitterte in Anspielung auf den neuen Intendanten der Berliner Volksbühne: „Vorschlag: Wir hier in Berlin nehmen Lilienthal zurück und geben München dafür Chris Dercon wieder. #Ländertheaterausgleich“. Eine gewisse Logik hätte es: Schließlich war Lilienthal an der Volksbühne in den Neunzigerjahren Frank Castorfs Chefdramaturg.

Von Nina May/RND/dpa