Leipzig

Mit der ersten Veröffentlichung der eigenen Plattenfirma unter die Top Ten der deutschen Albumcharts kommen – das hört sich an wie Stoff für einen Musikroman. Ist es aber nicht. Sein Debüt gab das Leipziger Label „ Meadow Lake Music“ mit Joachim Witts Live-Album „Refugium“ Ende Februar – und das schnippste in der ersten Woche gleich auf Platz sieben. „Das ist natürlich ein Traumstart“, freut sich Matthias Winkler.

360-Grad-Vermarktung

Der Leipziger Konzertveranstalter MaWi und sein Team stecken hinter dem Namen, der irgendwie US-amerikanische Weltläufigkeit versprüht. Dabei ist Meadow Lake schlicht die Übersetzung von Auen-See – und der Verweis auf den Firmensitz im Norden Leipzigs an jenem Gewässer, an dem die Parkeisenbahn entlang schnauft und der Konzerttempel von MaWi steht. Das Label ist Teil eines Konstrukts, das es nicht allzu oft in Deutschland gibt: Meadow Lake Music (MLM) steht für eine 360-Grad-Vermarktung im Musik-Bereich, also allumfassend: Label, Verlag, Management-Firma, Merchandising-Produktion und Konzertveranstaltungen aus einer Hand – mit diesem Paket hat Winkler nun den Markt geentert.

Die richtigen Künstler, das richtige Team

Die Idee trug der 53-Jährige schon ein paar Jahre lang mit sich herum. Jetzt endlich, so sagt er, „ergab sich die Gelegenheit mit den richtigen Künstlern und dem richtigen Team“. Womit er vor allem Pierre Gehrmann meint, der mit Enthusiasmus Pressearbeit und Marketing vorantreibt. „Ich freue mich, dass das erste Album von Meadow Lake Music ein so beeindruckendes Werk geworden ist und ich rund um den Release Gelegenheit hatte, die Promotion für die Platte und einen der außergewöhnlichsten deutschen Künstler zu übernehmen“, sagt Gehrmann.

Joachim Witt steigt als Erster ein

Der Vertrag mit Joachim Witt wurde im Oktober 2018 unterzeichnet, zwei Monate nach Gründung von MLM. Der Mann, der einst den „Goldenen Reiter“ auf die Neue Deutsche Welle schickte und mittlerweile aussieht wie der von ihm besungene Herbergsvater, spielte im vergangenen Herbst mit Live-Orchester im Gewandhaus sein „Refugium“ aus Anlass seines 70. Geburtstags ein. „Ich bin stolz, Witt als ersten Künstler und mit einem ganz besonderen Konzeptalbum für uns gewonnen zu haben“, so Winkler.

Der große Vorteil des Unternehmens: „Wir können in allen Bereichen autark agieren. Wir können alles auf die Bedürfnisse des jeweiligen Künstlers zuschneiden, sind flexibel, und die Kommunikationswege sind kürzer“. Jahrelang hat der gebürtige Hallenser Plattenriesen wie Warner, Sony Music oder Universal beobachten und die Erfahrung gewinnen können, „dass die auch nur mit Wasser kochen“. Im Gegensatz zu diesen großen Playern, bei denen weniger erfolgreiche Künstler schnell fallen gelassen werden, will MLM es ruhiger angehen lassen, ohne den immensen Erfolgs- und Produktionsdruck und in familiärem Umfeld. Schöne neue Plattenheimat. „Willkommen sind sowohl gestandene Künstler, die wir schon lange als Konzertmacher vertreten, als auch Newcomer“, so der Unternehmer.

Gelassenheit der Macher

Das Ohrenmerk des Labels gilt vor allem deutschsprachigen Interpreten. Unter Vertrag bei Meadow Lake Music stehen auch Sänger Menowin Fröhlich und der 25-jährige Songwriter Till Seifert. Dass bei ihm bislang nur grob 2019 als Erscheinungsjahr fürs Album im Raum steht, dokumentiert die besagte Gelassenheit der Macher am Auensee.

Ein neues Plattenlabel in Leipzig – auch eine Chance für hiesige Musiker? „Klar, warum nicht?“, sagt Winkler, „Wir machen das, was uns interessiert und uns überzeugt.“ Nun gilt erstmal Joachim Witt die Hauptkonzentration; im April geht der Hamburger mit MaWi auf Deutschlandtour. Am 26. April spielt er übrigens in Halle.

www.meadow-lake-music.com

Von Mark Daniel