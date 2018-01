Michael Haneke dreht erstmals TV-Serie

Berlin. Der österreichische Oscar-Preisträger Michael Haneke dreht erstmals eine große internationale Serie. Er wird als Drehbuchautor und Showrunner den Zehnteiler „Kelwins Buch“ entwickeln. Bei zwei Folgen wird Haneke selbst Regie führen, wie die Produktionsfirma Ufa am Dienstag mitteilte. In „Kelwins Buch“ geht es demnach um eine Handvoll junger Menschen in einer nicht allzu fernen Zukunft - sie müssen auf der Flugreise in eine befreundete Stadt außerhalb der Grenzen ihrer Heimat notlanden. Produzenten sind Nico Hofmann und Benjamin Benedict.

„Nach zehn TV-Filmen und zwölf Kinofilmen hatte ich Lust, auch einmal eine längere Geschichte zu erzählen“, sagte Haneke (75, „Das weiße Band“, „Liebe“) laut der Mitteilung. In der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ erklärte Haneke, seine Geschichte sei eine chronologische. „Sie entwickelt sich wie ein langer Roman.“ Die Serie spiele gleichzeitig morgen und vorgestern.

„Erzählung gibt vielschichtig irritierenden Ausblick“

Nico Hofmann sagte: „Dass sich Europas größter Filmemacher dem seriellen Erzählen im Fernsehen zuwendet, ist eine kleine Sensation, dass Haneke eine Gruppe junger Menschen in den Mittelpunkt seiner Erzählung stellt, gibt einen vielschichtig irritierenden Ausblick auf die Frage, nach welchen Grundsätzen wir leben möchten.“ Virulenter könne ein Projekt nicht in unsere Zeit passen.

Für sein Werk wurde Haneke bislang unter anderem mit dem Oscar, zwei Goldenen Palmen in Cannes sowie zwei Golden Globes ausgezeichnet. Sein vielseitiges Talent zeigte sich neben der Filmproduktion auch in zwei Opernaufführungen von Mozart, bei denen Haneke Regie führte. Wann und wo die Produktion zu „Kelwins Buch“ laufen wird, steht noch nicht fest.

Von RND/krö/dpa