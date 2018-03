Mirjam Müntefering liest aus zwei Werken

Leipzig. le.

In „Tochter und vieles mehr: eine autobiographische Reise“ geht sie auf die typischen Fragen ein, die ihr immer wieder gestellt werden. Fragen vom Schlage: „Ist ihr Vater wirklich...“,„Wie war es, in dieser Familie aufzuwachsen“ oder „Wie reagierte Ihre Familie, als sie erfuhr, dass Sie Frauen lieben“.

Die 1969 geborenen Journalistin und Hundetrainerin liefert mit ihrem Werk Einblicke in ihr Leben, die eventuell auch die eine oder andere Querverbindung zu ihrem belletristischen Werk zulassen.

Aus diesem hat Müntefering auch ihren neuen Roman „Liebesgaben“ dabei. Darin fragt sich die Autorin, ob Monogamie künstlich erzeugbar ist: Die ehrgeizige Institutsleiterin Ines van Hauser stellt die Forschungen ihres Hauses einem Fernsehprojekt zur Verfügung. Dieses will täglich zeigen, was Wissenschaftler herauszufinden versuchen: Binden sich die Versuchshunde tatsächlich ausschließlich an einen einzigen Sozialpartner Mensch? Eine Partnervermittlungsagentur interessiert sich für die Ergebnisse und will sogar das Rezept kaufen. Selbst die Regierung wähnt darin die Chance auf abrupt fallende Raten von Scheidungen, falls die Versuche auf den Menschen übertragbar seien.

Als die Wissenschaftlerin Doktor Kim Richardson sich zunehmend zu ihrer Kollegin Desirée hingezogen fühlt, stellt sich die Frage: Kann sie sicher sein, nicht selbst Teil des Experiments geworden zu sein?

