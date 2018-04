Hannover



Marie Reiners: Frauen, die Bärbel heißen. Bärbel ist 54, ledig, Hundehalterin und findet eine Leiche, woraufhin ihr Leben aus dem Ruder läuft, was aber auch ein bisschen an ihr liegt. Diese zuweilen absurde Geschichte ist das Romandebüt jener Autorin, die die Krimiserie “Mord mit Aussicht“ erfunden hat. Witz und Tonfall wirken sofort vertraut.

Marie Reiners: Frauen, die Bärbel heißen Quelle: Verlag

Axel Ranisch: Nackt über Berlin. Auch dieser Debütant kommt vom Film, arbeitet als Regisseur, Drehbuchautor, Schauspieler. In seinem Roman erzählt er von Musik, Sexualität und Liebe, vom übergewichtigen Jannik (16) und seinem vietnamesischen Freund Tai. Jannik kommt jener Sache auf die Schliche, die man das Leben nennt. Eine Geschichte – so kraftvoll wie ihr Autor.

Axel Ranisch: Nackt über Berlin Quelle: Verlag

Kirsten Fuchs: Signalstörung. Vor Kurzem hat die Lesebühnen-, Theater- und Romanautorin ein Kind bekommen, sie twittert darüber “aus dem Wochenbett“, und jede dieser Miniaturen macht Lust auf mehr. Ihre Storys sind mehr – versammelt in einem Band. Thematisch immer nah am Alltag erzählen sie von Freunden, Fremden und davon, was möglich ist zwischen Menschen.

Kirsten Fuchs: Signalstörung Quelle: Verlag

Von Janina Fleischer