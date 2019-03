Leipzig

Der Name Sylvia Martens alias Nea! hat in gleich zweifacher Hinsicht etwas mit einer Wende zu tun: Die Leipziger Sängerin ordnete sich bis zum vergangenen Jahr musikalisch dem zuckrigen Bereich Euro- und Italo-Disco zu, inzwischen wechselte sie zum deutschsprachigen Pop. Im vergangenen Herbst veröffentlichte die 37-Jährige ihr Album „Kassettenkind“ (Timezone Records) – komponiert, getextet und produziert von Sandi Strmljan ( Udo Lindenberg, Glasperlenspiel) und Peter Koobs ( Heinz Rudolf Kunze, Rosenstolz). In den Fokus rückt Nea! dabei auch ihre Wurzeln in Ostdeutschland. Gerade hat sie die neue Single „Alles richtig“ veröffentlicht. Wir sprachen mit der Künstlerin über Identität, das Früher, das Heute und die Karriere.

Welche Gedanken kommen Ihnen beim Stichwort „ Mauerfall“ zuerst in den Sinn?

Da ich 1989 in die dritte Klasse ging, lag ich zum Zeitpunkt der Grenzöffnung brav im Bett. Die Auswirkungen habe ich in den Tagen danach in der Schule gesehen: Einige Lehrer und die Hälfte meiner Mitschüler fehlten – die meisten waren mit in Hof einkaufen! Plötzlich waren viele Regeln außer Kraft gesetzt, das haben auch wir Kinder mitbekommen. Eine spannende, wilde Zeit war das.

Ihr Album hat einen thematischen Schwerpunkt: Identität und ostdeutsche Heimat. Wie ist es dazu gekommen?

Durch viele intensive Gespräche in der jüngeren Vergangenheit ist das Thema auf mich zugekommen. Mit 37 denkt man öfter darüber nach, wo man her kommt, welche Prägung man hat, wie Knicke in der eigenen Biografie entstanden – und die haben auch bei mir viel mit der Friedlichen Revolution zu tun. So ist ein biografisches Album entstanden.

Dass Sie ihre Heimatstadt Greiz für eine Ausbildung verlassen mussten, gehört zu diesen Brüchen...

Auf jeden Fall. Mit 16 schwebte mir ein kreativer Beruf vor, ich wollte Schauwerbe-Gestalterin werden oder in einer Porzellanmanufaktur Produkte künstlerisch gestalten. Doch trotz deutschlandweiter Bewerbungen fand ich nichts, der Markt war überschwemmt. Mit 18 fing ich erstmal in einer Zahnarztpraxis in Hessen an; dann machte ich mein Fachabitur und begann ein Studium der Innenarchitektur in Wiesbaden. Weil ich immer Musik und Gesang geliebt habe, trat ich dort gelegentlich als Sängerin auf, studierte auch an der Musikhochschule. Jahrelang tingelte ich mit Bands durch die Clubs und über Weinfeste, trat bei privaten Feiern auf – was auch eine sehr schöne Zeit war –, habe aber nie die Beziehung zu meiner Heimat verloren. 2012 bin ich zurückgekehrt.

Wie haben Sie sich gefühlt in Wiesbaden?

Es war schön, zumal dort auch mein Vater seit 1989 lebt. Hessen und Thüringer sind sich in vielen Dingen ähnlich, aber natürlich gibt’s auch Unterschiede.

Welche?

Im Zwischenmenschlichen empfinde ich die alte Heimat als wärmer und herzlicher. Damit will ich auf keinen Fall die Hessen pauschal als kühl bewerten, aber sie sind mehrheitlich zurückhaltender – der eine mehr, der andere weniger. Im Osten ist der Zusammenhalt größer, die Hilfsbereitschaft. Das merke ich auch immer wieder in Leipzig, seit ich hier lebe.

Wann und warum sind Sie zurückgekommen?

Das Haus, in dem ich wohnte, wurde verkauft. Auf der lange vergeblichen Suche nach einer passenden neuen Wohnung kam ich auf die Idee, erstmal wieder in Thüringen zu leben. Allerdings habe ich mich auch drüben wirklich wohl gefühlt.

Interessant, dass Sie noch „drüben“ sagen. Ein Indiz, dass die Einheit noch nicht vollbracht ist.

Diese Bezeichnung sitzt noch tief drinnen. Sicher eine Frage der Generation. Nach meiner Rückkehr habe ich eine gewissen Graben selbst gespürt. Es gab Menschen in meiner Kleinstadt, die plötzlich den Kontakt zu mir gemieden haben. Den Grund kann ich nur ahnen – sie dachten, ich wäre keiner mehr von ihnen. Obwohl das meine Heimat ist. Das sind Barrieren, die abgebaut werden müssen.

Als roten Faden für Ihr Album nehmen Sie den Begriff „Heimat“ – für viele inzwischen ein problematischer, weil er von rechts instrumentalisiert wird. Bleiben Sie unbefangen?

Je älter man wird, desto mehr besinnt man sich auf den eigenen Ursprung, die Herkunft. Mit Politik bringe ich das nicht in Verbindung. Jedenfalls sollte man dieses schöne Wort Heimat nicht den Rechtspopulisten überlassen. Und zu meinem Album: Ich möchte die Mitte der Gesellschaft erreichen – jene Leute, die ähnliche Empfindungen haben wie ich.

In der Debatte um Rechtspopulismus verfestigt sich das Bild, in den neuen Ländern gebe es mehr Fremdenfeindlichkeit als in den alten Ländern, mehr Rückwärtsgewandtheit. Haben Sie das Gefühl, den Osten verteidigen zu müssen?

Nein. Ich finde Pauschalisierungen generell schwierig, und es ist bedauerlich, dass sich der Ton verschärft. Wenn ich auf dem Album an die Rückbesinnung appelliere, geht es auch nicht darum, die Gegenwart zu negieren. Es geht um die Geborgenheit der Teenagerzeit, die Selbstentdeckung und den Soundtrack dazu, die Zeit ohne Digitalisierungswahn; von dieser Vergangenheit kann man lernen und entschleunigen – um sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen.

In die Vergangenheit weisen zum Beispiel Songs wie „Zarah“ oder „Nur noch einmal“. Wie nostalgisch sind Sie?

Ziemlich. Nostalgie ist schön. Es macht einfach Spaß, sich an ein angenehmes Lebensgefühl zu erinnern. Nehmen wir „Kassettenkind“ – es geht um die Zeit, als wir Songs aus dem Radio auf Kassette mitgeschnitten haben und die Stimmen der Moderatoren am Ende der Songs reingelabert haben..

Es geht auch um Abschiede, unter anderem in „Du bist vorausgegangen“. Sind Sie Melancholikerin?

Sicherlich. Die Teenager-Unbeschwertheit ist weg, ich bin nachdenklicher geworden. Im Leben hat jeder hat seine eigenen Abschiede, durch Tod oder Verlassenwerden. Als Fünfjährige musste ich meinen Vater gehen lassen, weil sich meine Eltern trennten und er in den Westen zog. Als Sängerin sind mir berührende Songs wichtig. Ich möchte Gänsehaut haben.

„Andrea – ein Wort für immer“ ist deutlich der Abschied von einer Sterbenden.

Es geht um eine junge Frau, die früh an Krebs gestorben ist. Mein Mann, der als Journalist Schicksalsgeschichten begleitet, wurde auf die bemerkenswerte junge und kämpferische Andrea aufmerksam und begleitete sie in den letzen zwei Lebensjahren. . Ich habe sie ebenfalls kennengelernt und war von dem Schicksal sehr berührt. Schon vor dem Buch „Andrea – Briefe aus dem Himmel“ haben wir einen Song gemacht, und ich begleite Lesungen daraus auch musikalisch.

Sie vereinen Retrospektive und moderne Popmusik. Wer ist Ihr Zielpublikum?

Besagte Kassettenkinder. Jene, die 80er-Jahre-Musik lieben und dennoch ein Ohr für Modernes haben. Schon Phil Collins, den ich sehr mag, hat das erfolgreich kombiniert.

Zurück zum Thema Deutsche Einheit: Es gab eine heftige Debatte um die jüngsten Inhalte des Lichtfestes zum 3. Oktober in Leipzig. Wie sehen Sie das?

Wenn es sich wie zuletzt inhaltlich um das Frauenwahlrecht oder die MeToo-Debatte dreht, finde ich das unangebracht. Der Anlass des Lichtfestes ist ein anderer, und der reicht doch, um groß zu feiern.

Brauchen wir überhaupt eine Einheit zwischen Ost und West? Süd und Nord interessieren sich doch auch nicht füreinander?

Unterschiede sollten ja bleiben – Bräuche und Traditionen, die Besonderheiten von Regionen. Auf der anderen Seite gehört all das zu einem Deutschland. Ost und Nord und Süd und West. Und darauf können wir uns ruhig öfter besinnen und froh darüber sein.Interview: Mark Daniel

www.neapop.info

Von Mark Daniel