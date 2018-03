“Nordwasser“ und mehr Buchtipps

Hannover.

Elisabeth Winthrop: Mercy Seat. Unsichtbar verbunden hängen sie alle zusammen mit Will, dem jungen Schwarzen, der in dieser Nacht in den Vierzigerjahren in Louisiana auf den elektrischen Stuhl soll. Es sind neun Menschen, die im Wechsel der Perspektiven ein flirrendes Gespinst der Haltungen entstehen lassen.

Elisabeth Winthrop: Mercy Seat Quelle: Verlag

Björn Berge: Atlas der verschwundenen Länder. Normalerweise sind Briefmarkensammler auf die unversehrten Stücke abonniert. Der Norweger aber sucht an den Postwertzeichen nach Spuren des Gebrauchs. 50 verschwundenen Ländern wie Heligoland oder Fiume spürt er in Fakten und Anekdoten nach. Ein schön gestaltetes Buch, das so skurril wie erhellend auf die Abwege der Weltgeschichte führt.

Björn Berge: Atlas der verschwundenen Länder Quelle: Verlag

Ian McGuire: Nordwasser. Ein opiumsüchtiger Schiffsarzt und ein gewissenloser Harpunier werden auf einem Walfänger im Eismeer zu Gegenspielern, an denen der Autor die Frage nach den Grenzen der Menschlichkeit aufwirft. Mit kühl beobachtendem Blick schildert er raue Wetter und raue Sitten so akribisch wie den Dreck an Bord. Ein Walfang-Krimi, der so wuchtig wie gnadenlos vom Versagen des Menschlichen erzählt.

Ian McGuire: Nordwasser Quelle: Verlag

Von Ruth Bender