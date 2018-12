Leipzig

Vor einigen Jahren hat Phillip Boa mal verlauten lassen, seine Weihnachtskonzerte in der Leipziger Moritzbastei seien wie ein Fluch, da sie auf „diesen Kult“ reduziert würden. Doch diesen Trichter hat der Indie-Pionier und ungekrönte -König längst in die Ecke geschmissen. Inzwischen kann der 55-Jährige, der immer noch durch seinen aufreizenden Narzissmus und seine distinguierte Arroganz fasziniert, emotionale Momente zulassen und diese sogar genießen. Wenn Boa einen Mundwinkel hebt, schief lächelt, wenn er mit ausladenenden Gesten einen Chor in der Veranstaltungstonne dirigiert – dann ist Weihnachten, dann keucht das Jahr auf der Zielgeraden.

Seit immerhin 18 Jahren gehört er mit seinem Voodooclub zum Jahresendprogramm der Moritzbastei. Kein anderes Konzert von ihm kann an diese Atmosphäre heranreichen. Das hat auch Boa mittlerweile akzeptiert. Entsprechend wird der Kult-Faktor bedient. Er habe zwar längst Angebote für viel größere Hallen, sagt der Meister, „aber wir sind uns einig, wir spüren hier eine ganz besondere Wärme“. Und damit ist keineswegs die der Menschenmenge entsprechende Temperatur im Raum gemeint.

Dazu gehört, dass schon Wochen zuvor die Karten vergriffen sind: Bis einschließlich Donnerstag Abend werden wieder drei Mal 350 Besucher das (nach-)weihnachtliche Glücksgefühl teilen können, ihm huldigen zu dürfen. Zum Auftakt am Mittwochabend entfaltet Boa, der Pop-Evergreens wie „Container Love“ oder „This is Michael“ erschaffen hat und gewohnt im dunklen Einreiher erscheint, abermals eine ultimative Werkschau, in die einzelne Songs seines neuen Albums „Earthly Powers“ eingeflochten werden. Nachdem die Leipzigerin Katharina Helmke (Far Or Near) den Job als Background-Sängerin wieder gekündigt hat, tänzelt zum zweiten Mal Vanessa Anne Redd in der Moritzbastei, die bei Songs wie „And Then She Kissed Her“ nicht nur stimmlich an die frühe Pia Lund, Boas Ex-Muse, erinnert. Als siebente und letzte Zugabe beendet schließlich das unverzichtbare „Kill Your Ideals“ den Abend: Diese Hymne, noch aus den 80er Jahren, zeigt noch einmal den typischen Boa: sperrig, rotzig, hinreißend. Der Mann, in dessen Pass der Name Ernst Ulrich Figgen steht, bedankt sich bei den Fans „für eure Treue und eure Loyalität“. Ein Moment, der ihm sichtbar nahe geht.

Dabei droht nahezu unterzugehen, dass eine Leipziger Band, die den Nachwuchsstatus seit knapp drei Jahrzehnten hinter sich hat, diesen denkwürdigen Abend als lokaler Support eröffnet: Love Is Colder Than Death, heutzutage auf ein Duo mit Ralf Donis (Ex-Think About Mutation) am Mikrofon geschrumpft, erstehen in den Katakomben der Moritzbastei vor größerem Publikum wieder auf. Vor einigen Wochen hatte es zwar schon ein nächtliches Comeback der Dark-Waver in Ilses Erika gegeben, doch nun wird wieder offiziell gedüstert – und wie! Begleitet von einer Soundmaschine näselt der unvergleichliche Donis Hits wie „Tanzen“ und bereitet einen großen Abend – der kein Fluch, sondern ein Segen ist.

Von Andreas Debski