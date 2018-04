Prada Meinhoff und mehr Musiktipps

Hannover.

Jack White: Boarding House Reach. “Who’s with me?“, fragt der Tausendsassa mit dem Retro-Tick. Wer hält seine Ideen, sein Stil-Hopping aus? Wer ist nicht geräuschempfindlich? “Hypermisophoniac“ klingt, als fresse ein Tapedeck eine Kassette, “Corporation“ wie eine Prince-B-Seite, “Over and Over and Over“ wie Metallica in der Rotkohldose. Er singt zwar “Connected by Love“, doch happy wirkt er nie, sondern wie ein angeleinter Hippie.

Lisa Stansfield: Deeper. Sie sind 51 Jahre alt wie Lisa Stansfield? Und Sie tanzen gern, Ihnen fehlt aber immer irgendwie die Gelegenheit? Lisa hilft, denn sie bietet Saturday Night Fever für die Stube. Es ist ungerecht, dass eine der besten britischen Soul-Pop-Stimmen fast vergessen ist, obwohl sie doch bis heute Alben aufnimmt und unüberhörbar Adele inspiriert hat.

Prada Meinhoff: Prada Meinhoff. Ihren Bandnamen haben sich Christin Nichols und René Riewer vermutlich in einer Mate-Wodka-Laune ausgedacht. Egal. Ihr Elektropunk ist die Entdeckung der Saison. Grandioser Protest-Pop gegen die giftige Gleichgültigkeit. Tolle, klischeefreie deutschsprachige Texte. “Schluss mit alten Schlüppis.“ Wir tanzen aus dem Grau ins Bunte.

Von Mathias Begalke