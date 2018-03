Premiere im Theater der Jungen Welt

Leipzig. Ferdinand flippt sich lässig Gummibärchen in den Mund, tänzelt in offenen Stiefeln über die Wiese. Luise strahlt, pirscht sich an, klaut die Naschkram-Tüte. Turtelei und Übermut, so schön kann Liebe sein. Oder könnte, wenn man sie ließe, Ferdinand und Luise. Der Sohn des Präsidenten und die Tochter eines Musikanten, dazwischen liegen Standesgrenzen. Die Liebe wird untergraben von all jenen, die die jungen Menschen für ihre Interessen instrumentalisieren in „Kabale und Liebe“ von Friedrich Schiller. Ein Trauerspiel, 1784 uraufgeführt, am Donnerstagabend feierte es in der Regie von Intendant Jürgen Zielinski Premiere am Theater der Jungen Welt.

Mit Kerzen in den Händen zu bald einsetzenden Orgelklängen tritt das Ensemble auf der Empore im Hintergrund auf. Assoziationen mit einer Totenmesse gleich zu Beginn. Inhaltlich wird in der Tat Kurs gehalten, Schillers Drama erzählt mit allen Wirrungen und Intrigen bis zu Mord und Suizid aus Eifersucht. Doch Bühne (Hannah Landes) und Kostüme (Doreen Winkler) stellen sofort den Transfer in die Gegenwart her. Präsident von Walter (Jan Baake), Ferdinands Vater, stolziert in glänzendem Anzug und Lackschuhen über den Golfplatz. Eine Art Halfpipe ragt von hinten in die Bühne, über die die Schauspieler nacheinander auf die Spielfläche rutschen. Ferdinand und Luise so schwungvoll, als ob sie ihr Schicksal sowieso nicht in der Hand hätten, Spielbälle der Konvention, ihres Standes und der Mächtigen.

Letztere tummeln sich mit ihren Karriere-Seilschaften auf dem Golfrasen, was die Klischeewarnlampe blinken lässt. Aber das Setting passt einfach, legt sich schlüssig über die Story. Die Zeitebenen verbinden sich gelungen. Selbst wenn Hofmarschall von Kalb (von Martin Klemm gelungen als Karikatur angelegt), ein eitler Geck und nützlicher Idiot an der Seite des Präsidenten, die Gerüchte per Smartphone twittert, fügt sich das ohne Störgefühl mit der Sprache des 18. Jahrhunderts zusammen. Selten ein Wort wie „Unterschichten-Schlampe“, der nicht aus Schillers Vokabular stammt.

Das Trauerspiel schnurrt so unterhaltsam ab wie ein fluffiger Krimi. Wofür kleine Genre-Zitate sorgen vom Spannung aufbauenden Thriller-Crescendo bis zum angehauchten kalten Stahl des Golfschlägers, als wäre er eine Waffe. Und vor allem bleibt der Fokus durch hervorragende Schauspieler erhalten. Benjamin Vinnen als Wurm, der selbst ein Auge auf Luise geworfen hat, entpuppt sich als großer Komödiant, der den tumben Egoismus seiner Figur zwischen Bosheit und allein durch einen Blick transportierten Witz fein austariert. Baake gibt konsequent den skrupellosen Präsidenten, der sich sein eigenes Denkmal setzen lässt. Und leicht lasziv spielt Laura Hempel als Lady Milford ihr musikalisches Talent aus, verpackt Stimmungen in ihre Interpretationen am Klavier. Bis zum unnötigen Schnulzen-Duett mit Ferdinand, der sich der arrangierten Heirat mit ihr entzieht. Philipp Oehme als Ferdinand und Julia Sonntag als Luise spielen das junge Paar hoch konzentriert und glaubwürdig bis in alle Gefühlsverästelungen, ob Euphorie oder Verzweiflung.

Die Intrige und der Verrat für den eigenen Vorteil ziehen sich ganz offenkundig durch die Zeit, lassen sich mit der Inszenierung mühelos vom absolutistischen Kleinstaat in unsere Zeit übersetzen. Das liegt auf der Hand, aber der Abend verweist auf viele Parallelen. Auf den unter ständig wechselnden Vorzeichen wiederkehrenden Generationenkonflikt zwischen Eltern, die es sich in der bestehenden Ordnung eingerichtet haben und Kindern, die gegen diese Grenzen anrennen. Sven Reese spielt Miller, Luises Vater, nicht frei von Rückgrat, letztlich aber ist die Angst vor den Folgen der Liaison seiner Tochter größer. Die Mutter (Sonia Abril Romero) gibt die Unterstützerin der Tochter, doch das Verständnis ist genährt von der Hoffnung auf den eigenen gesellschaftlichen Aufstieg. Frei ist hier niemand. Am Ende trinkt Frau Miller mit dem Präsidenten Sekt. Und der Präsident, der seinen Sohn gegen dessen Willen zu verheiraten gedenkt, handelt nicht nur selbstsüchtig. Er ist schlicht überzeugt, für Ferdinand das Beste zu tun. Auch erzwungene Beziehungen und Unterwerfungen für den Aufstieg sind nicht passé. Die Premiere platzt mitten in die Me-Too-Debatte.

Der Klassiker aus Sturm und Drang wirkt kein bisschen angestaubt. Lediglich gegen Ende franst der unterhaltsame Abend etwas aus, als fürchte die Inszenierung, sich in ihr Finale zu stürzen. Denn in einen heutigen Kopf will nicht recht passen, dass Luise sich bis in die Katastrophe an ihre erzwungene Lüge gebunden fühlt, an ein erpresstes Ehrenwort. Wer zuvor nicht mit anachronistischem Pathos inszeniert, läuft auf diese kleine Unwucht zu.

Vor den Sterbenden, wieder eines der durchdachten Details des Abends, steht vor dem Rasen jetzt das zwischenzeitlich ausgetauschte Schild: „Betreten verboten. Eltern haften für ihre Kinder.“ Was für ein Hohn angesichts dessen, was Eltern gerade angerichtet haben.

Kommende Abendvorstellungen: 14. März und 26. April, 19.30 Uhr; Karten: 0341 4866016

Von Dimo Riesp