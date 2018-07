Am Freitag wird das Fotofestival f/stop In Leipzig eröffnet, ein Display mit Fotos und Texten zum Jahr 1990 steht schon jetzt auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz. „Wer sich mit dem Erfolg populistischer Bewegungen in Ostdeutschland auseinandersetzen will, muss dieses Jahr freilegen“, meinen die Kuratoren.