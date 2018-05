Seit 15 Jahren kümmert sich die Bandcommunity um Leipziger Bands – besorgt und veranstaltet Auftritte, betreibt Netzwerkarbeit und löst Proberaumprobleme in der Leipziger Musikszene. In diesem Sommer wird das Jubiläum gefeiert. Der Aufstand ist spektakulär: Eine Death-Metal-Legende kommt am Freitag.