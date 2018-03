Sotheby’s versteigert Picasso-Gemälde für 56 Millionen Euro

London. „Eine Frau mit einem Barett in dem karierten Kleid“ – für dieses Bild aus dem Jahr 1937 hat ein unbekannter Käufer in London knapp 50 Millionen Pfund (umgerechnet etwa 56 Millionen Euro) bezahlt. Wie das Auktionshaus „Sotheby’s“ am Mittwochabend mitteilte, wurde das Gemälde zum ersten Mal im Rahmen eines Verkaufs von Impressionistischer und Moderner Kunst versteigert. Der Schätzpreis lag bei etwa 41 Millionen Euro.

Das Gemälde stammt aus einer sehr produktiven Periode des spanischen Künstlers. Seine Beziehung zu seiner Muse Marie-Thérèse Walter geriet zu dieser Zeit ins Wanken. Gleichzeitig verliebte Picasso sich in Dora Maar. Die Rivalität zwischen beiden Frauen inspirierte den Maler und so entstanden zahlreiche Werke.

Wer das teure Gemälde verkauft und wer es ersteigert hat, dazu machten die Auktionatoren von Sotherby’s keine Angaben. Mit „Le Matador“ wurde am Mittwochabend ein weiteres Picasso-Werk für umgerechnet 18,6 Millionen Euro versteigert. Auch das Gemälde „Testa + Luce + Ambiente“ von Umberto Boccioni, „Le Jockey Perdu“ von René Magritte und zwei Werke von Salvador Dalí landeten unter dem Hammer.

Von RND/dpa