„Star Wars“: Was der erste Trailer über „Solo“ verrät

Weltraum. Wir leben zwar in einer völlig anderen Galaxis als Luke Skywalker oder Han Solo, werden aber über Disney regelmäßig über die Vorgänge dort informiert. Nach dem Riesenerfolg von „Die letzten Jedi“ ist nun der erste Trailer zu „Solo – A Star Wars Story“ fertig. Er verspricht Wissenswertes über die Jugend des beliebtesten Piloten der bemannten Raumfahrt des gesamten Weltraums.

1. Der Held gefällt

Alden Ehrenreich sieht attraktiv aus als junger Han Solo. Breitbeinig, selbstbewusst, in den Augen blitzt alle Tollkühnheit, die einer braucht, um als Erwachsener (dann gespielt von Harrison Ford) den Millennium-Falken durch heikelste Meteoritenschwärme zu fliegen. Mit Ehrenreich im Pilotensitz nähmen wir gerne auch eine ganze „Young-Solo“-Trilogie.

2. Vertrau’ der Frau

„Ich bin vielleicht die Enzige, die weiß, wer du wirklich bist“, sagt Qi’ra (Emilia Clarke) im ersten Trailer zu „Solo – A Star Wars Story“. Bekannt wurde die Schauspielerin als Drachenkönigin Daenerys Targaryen in der HBO-Serie „Game of Thrones“. Dort weiß sie auch ziemlich viel – im Gegensatz zu dem anderen Thron-Hauptanwärter Jon Schnee, der sich immer wieder sagen lassen muss, dass er „gar nichts“ weiß. Wir können also davon ausgehen, dass Qui‘ra Solos Geheimnis wirklich kennt.

3. Schweigen ist Geld

Han Solos „tiefstes Geheimnis“ wird im Trailer dann natürlich nicht verraten. Die Diskussion darüber wird die sozialen Netzwerke fluten, bis am Ende auch der hartleibigste „Star Wars“-Verächter ins Kino will. Ist Han königlicher Abstammung? Ist er Chewbaccas haarloser Cousin? Oder am Ende gar ein Replikant, der sich in die falsche Galaxie verirrt hat?

4. Hauptsache Fliegen!

Wir wussten ja seit 1977, dass Han Solo ein Haudegen und Halunke ist. Dass der Schmuggler, der „Betrügereien“ gemacht hat „seit ich zehn war“, aber mal damit geliebäugelt hat, Pilot fürs Imperium zu werden, ist uns neu. Gottseidank ist er dann geflogen – von der Flugakademie.

5. Der Verräter steht schon fest

Han Solos Mentor Beckett wird von Woody Harrelson gespielt. Das heißt nichts Gutes für den Helden. Harrelson ist ein Spezialist für die Darstellung moralisch gebrochener Hallodris und Stinkstiefel. Sobald er Han mit „Hey, Kid“ anspricht, flutet uns deshalb eine Gänsehaut. Wenn dieser Beckett den jungen Helden nicht durch Trunkenheit im Stich lässt, wird er ihn in der Schlüsselszene garantiert eiskalt ans Messer bzw. Lichtschwert von Darth Vader liefern. Wetten?

6. Einer fehlt noch

Nein, Darth Vader taucht in der Besetzungsliste des Films nicht auf. Aber die ist auch noch lückenhaft. Und was wäre dieser Film ohne den dunkelsten Ritter?

7. Lego geht immer

Ein Alien aus dem Trailer sieht aus, als wäre es aus flüssigen Legosteinen gebaut. Vielleicht eine kleine Hommage Ron Howards an die gefeuerten „Solo“-Regisseure Phil Lord und Christopher Miller, die durch das „Lego Movie“ bekannt wurden? Oder ein süffisanter Seitenhieb des Nachfolgers?

8. Das Wort des „Star Wars“-Jahres

„Grüüöööh!“ heißt „Ja“ in der Sprache der Wookies. Der „Langenscheidt: Wookie“ kann in Auftrag gegeben werden. Obwohl alles andere irgendwie auch „Grüüöööh!“ heißt.

Von Matthias Halbig / RND