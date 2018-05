Hannover



Steve Reich: Drumming (Colin Currie Group, CCR). Steve Reich hat sich längst zum Musikfabrikanten entwickelt. Und dabei ist die Magie seiner Musik auf der Strecke geblieben. Wie gut Minimal Music sein kann, zeigt dagegen “Drummings“, sein Meisterwerk von 1970/71. Eine knappe Stunde, in der die Colin Currie Group aus wenig ein alles erschafft.

Steve Reich: Drumming Quelle: Label

Vivaldi: Gloria, Nisi Dominus, Nulla in mundo (Lezhneva, Fagioli, Fasolis, I Barocchisti, Coro della Radiotel. svizzera, Decca). Vor lauter Händel und Bach haben wir kaum noch Antennen für die Kirchenmusik anderer Barockkomponisten. Für die Vivaldis etwa, die, wird sie wie auf dieser CD rund um die wunderbare Julia Lezhneva mit virtuoser Ernsthaftigkeit betrieben, auf Augenhöhe navigiert.

Vivaldi: Gloria, Nisi Dominus, Nulla in mundo Quelle: Label

Rachmaninoff: 24 Préludes (Nikolai Lugansky, Harmonia Mundi): Rachmaninoffs Préludes durchmessen rauschhaft und fahl, dramatisch und zart, versonnen und charmant die Welt in Tönen – und stellen an Pianisten höchste Anforderungen. Die lässt Nikolai Luganski sich nicht anmerken, was seinen sinnlich schillernden Zyklus herausragend macht.

Rachmaninoff: 24 Préludes Quelle: Label

Von Peter Korfmacher