“Suburbicon“ und mehr Filmtipps

Hannover.

Suburbicon. Was haben Schwarze in dieser Postkartensiedlung zu suchen? Gar nichts, wenn es nach den durchweg weißen Nachbarn geht. Bald schon ist der Mob los in George Clooneys Satire. Ganz will die parallel ablaufende Mördergeschichte ein Häuschen weiter da nicht reinpassen, aber unterhaltsam ist der Film mit Matt Damon und Julianne Moore allemal.

Suburbicon Quelle: Verleih

The Square. Am Oscar ist diese Gesellschaftssatire vorbeigeschrammt, aber die Goldene Palme hat der Schwede Ruben Östlund in der Tasche. Er erzählt von einem wohlstandsgesättigten Museumskurator (Claes Bang), der gnadenlos seiner Selbstgewissheiten beraubt wird. Gemeiner Spaß mit hohem Wiedererkennungswert.

The Square Quelle: Verleih

Happy End. Eine großbürgerliche Familie in Calais dient dem österreichischen Meisterregisseur Michael Haneke als Mikrokosmos, um von der Entsolidarisierung der Europäer zu erzählen. Wieder im Zentrum: die kühle Isabelle Huppert als Oberhaupt. Happy endet hier allerdings gar nichts – sieht man einmal davon ab, dass ein lebensmüder Alter (Jean-Louis Trintignant) mit seinem Selbstmord nicht recht vorankommt.

Happy End Quelle: Verleih

Von Stefan Stosch