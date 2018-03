The Decemberists und mehr Albumtipps

Hannover.

Hinds: I Don’t Run. Die vier Spanierinnen sind der Gegenentwurf zu den fast schon langweilig-perfekten Haim-Schwestern: Die Strokes-Gedächtnis-Gitarrenmelodien werden betont nachlässig runtergeschrammelt, der Satzgesang durch Disharmonien sabotiert, damit es nicht zu clean klingt. So kurzweiligen Slackerrock gab’s lange nicht mehr.

Hinds: I Don’t Run Quelle: RND

The Decemberists: I’ll Be Your Girl. Das Einzige, was dem begnadeten Geschichtenerzähler Colin Meloy und seiner Band im Weg stehen kann, ist der übersteigerte Perfektionismus. Statt eines Konzeptkorsetts, das filigranere Folksongs erdrückt, wird jetzt mit Synthiepop- und Siebzigerrock-Versatzstücken experimentiert. Das irritiert nur kurz.

The Decemberists: I’ll Be Your Girl Quelle: RND

Unknown Mortal Orchestra: Sex & Food. Trockene Stonerrock-Gitarren, verwaschene Synthesizer und lasziver Soul-Gesang à la Prince: Der notorisch liebeskranke Ruban Nielson mischt aus Zutaten, die andere nicht mehr anrühren, berauschenden Psych-Rock-Future-Pop. “Not In Love We’re Just High“, lautet ein Songtitel. Kaum zu glauben, so lange, wie das Hochgefühl beim Hören anhält.

Unknown Mortal Orchestra: Sex & Food Quelle: RND

Von Karsten Röhrbein