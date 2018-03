“The Handmaid’s Tale“ und mehr DVD-Tipps

Hannover.

The Handmaid’s Tale: Volker Schlöndorff hat Margaret Atwoods Roman „Die Geschichte der Dienerin“ 1990 schon einmal verfilmt, mit einer allzu distanzierten Natasha Richardson in der Hauptrolle der Magd, die gegen Faye Dunaway und Robert Duvall als kalte Herrenmenschen blass agierte. Man hatte auch sonst stets den Eindruck, dass die brillante feministische Dystopie hinter den Möglichkeiten einer filmischen Umsetzung zurückblieb. Und Harold Pinters Drehbuch schaffte es nicht, den dringlichen Gegenwartsbezug herzustellen, dass die Frau in vielerlei Hinsicht immer noch die Dienerin des Mannes ist, oder – wie es John Lennon und Yoko Ono in einem gemeinsamen Song scharf formuliert hatten – “Woman is the Nigger of the World“.

Bei Bruce Millers Fox-Serie “The Handmaid’s Tale“ hat die 78jährige Margaret Atwood diesmal selbst an den Skripts mitgearbeitet, der Roman wurde auf Zeitenhöhe gehoben. Es ist die fabelhafte Elisabeth Moss (“The Square“), die als furchtsam-rebellisch-beharrliche June/Desfred eine der “fruchtbaren“ Mägde wird, die im amerikanischen Gottesstaat Gilead den Waterfords (Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski) ein Kind gebären sollen, und die im unfasslichen Zwang ihr geistig-körperliches Überleben sicherstellen will für eine Zeit danach. Eine vorangegangene Katastrophe hat die meisten der Männer und Frauen unfruchtbar gemacht, die Schuld wurde gemäß der biblischen Mythologie der Ursünde den Frauen zugeschoben und eine patriarchalisch-religiöse Gewaltherrschaft errichtet, in der Frauen entweder heilige Ehefrauen oder rechtlose Sklavinnen sind.

Durch die verschiedenen Zeitebenen (Diktatur Machtergreifung und -etablierung - Einblicke in die Zeit vor der Diktatur) lässt “The Handmaid’s Tale“ den Zuschauer auf die beklemmendste Art spüren, wie sich eine Gewaltherrschaft anfühlt: Kontrolle, Lüge, Willkür auf der einen, Misstrauen, Angst und Verrat auf der anderen Seite. Es sind nicht so sehr die schockierenden Bilder sondern der geschickte Aufbau, das großartige Spiel des Ensembles, die subtile Arbeit von Kamera und Musik, das Leise und Schleichende, das dieses Drama zu einer der eindringlichsten Serien der vergangenen Jahre macht.

The Handmaid’s Tale Quelle: Fox

Sweet Virginia: Irgendeinen Film mit Rock Hudson wolle sie sich heute abend ansehen, sagt Lila in diesem halbdüsteren Hinterwald-Diner zu Elwood. Ein kleines Augenzwinkern der Autoren Benjamin und Paul China, denn der Schauspieler Christopher Abbott hat tatsächlich Ähnlichkeit mit Hollywoods attraktivstem Filmliebhaber der Fünfzigerjahre.

Allerdings ist Abbotts Elwood kein smarter Romeo, der Lila (Imogen Poots) den Hof macht. Anders als der Motelbesitzer und ehemalige Rodeoheld Sam Rossi (Jon Bernthal), mit dem er sich gerade zu befreunden versucht, weiß der Zuschauer, dass Elwood gerade eben in einem Pub drei Männer erschossen hat - ein als Raubüberfall getarnter Mord, den Lila bei ihm in Auftrag gegeben hat, um ihren untreuen und auch sonst recht unehrlichen Mann loszuwerden. Denn die Versicherungspolicen, mit denen Lila ein neues Leben beginnen wollte, existieren nicht und auch sonst gibt es nichts zu erben. Nicht einmal der Mahagonisarg kann bezahlt werden, geschweige denn die Heuer für den ungeduldigen, seltsamen und ziemlich sanguinischen Killer erbracht werden.

Regisseur Jamie M. Dagg erschafft in seinem Independentthriller “Sweet Virginia“ eine tückische Kleinstädterwelt, die in vielem den makabren Mikrokosmen der Coen-Brüder ähnelt, die allerdings realistischer und weniger von Humor durchwirkt ist. Großartige Charakterstudien aus dem amerikanischen Hinterwald (diesmal Alaska) mit einem herausragenden Ensemble, zu dem neben Abbott, Bernthal und Poots noch Rosemarie DeWitt gehört, die als sanfte Bernadette durch den Zufallsmord an ihrem Gatten von ihrer Eheagonie erlöst wird. Ein kleines Juwel.

Sweet Virginia Quelle: Eurovideo

Batman – Gotham by Gaslight: Das DC-Universum ist voller Galaxien. Als die Comicwelt von Batman, Superman, Flash und Arrow mit immer neuen Siegen der Superhelden über immer neue Superbösewichte das Publikum zu langweilen begann, war der Ausweg das Paralleluniversum, das Reboot, die historische Fantasie, die die maskierten Kämpfer in ein pittoreskes Gestern verlegt. Wie in “Gotham by Gaslight“.

Im neuesten Batman-Trickfilm (ab 16!) gelangen wir in ein fiktives, viktorianisches Gotham City, das nicht nur dem London des späten 19. Jahrhunderts ziemlich ähnlich sieht, sondern in dem auch soeben ein Mörder namens Jack the Ripper mit seinem tödlichen Unwesen anhebt. Ein Schatten mit Zylinder, Kutschermantel und Arzttasche streift durch die Stadt, in der gerade die Weltausstellung eröffnet wurde und die deshalb keine negative Publicity gebrauchen kann. Gottseidank gibt es einen Gegenschatten, auf den das wirkliche London in den Zeiten des Rippers verzichten musste: Der schwerreiche Unternehmer Bruce Wayne hüllt sich nächtens in ein Fledermauskostüm und geht auf Jagd nach Jack. Ihm zur Seite steht die emanzipierte Waisenhausleiterin Selina Kyle, die ebenfalls eine vigilantische Doppelexistenz führt.

Am Ende der Mörderhatz steht eine böse Überraschung für den Zuschauer. Das “Britische“ steht dem auf normales Geistes-und Körperkräfte angewiesenen “dunklen Ritter“ außerordentlich gut. Die alte Geschichte bekommt durch den kongenialen Schauplatz neue Reize. Wobei Gotham ja eigentlich nie etwas anderes war als ein in die USA verlegtes, neblig-altmodisches London (mit ein klein bisschen von der wilden Welthauptstadt New York der Vierzigerjahre).

Batman – Gotham by Gaslight Quelle: Warner/DC

Tigermilch: Ein Jugendfilm muss sich was trauen dürfen. Denn wenn er seine jugendlichen Helden und Heldinnen nur durch ein bisschen emotionalen Pseudoaufruhr an ein Happy End führt, fühlt sich sein Publikum nicht ernst genommen. Und wendet sich dann lieber gleich hanebüchen überzogenen Ganzfamilienklamotten wie “Fack ju Göhte!“ zu. In “Tigermilch“ bedient sich Ute Wieland (Buch und Regie) zwar auch aus dem Fach “Paukerklamauk“, vermeidet aber Schönfärberei und Überjuxung.

Nini aus einem Berliner Sorgenblock ist die beste Freundin der irakischstämmigen Jameelah von gegenüber. Sie machen auf große Klappe, trinken “Tigermilch“ (einen Mix aus Schulmilch, Maracujasaft und Weinbrand) und ergaunern sich schon mal Geld ohne Gegenleistung auf dem Babystrich. Dem tristen Leben in ihren grauen Häusern trotzen sie ein wenig Abenteuer ab und leben dabei ganz unmerklich die viel beschworene, dann wieder bezweifelte multikulturelle Gesellschaft. Rangerstes Ziel für diesen Sommer: der Verlust der Jungfräulichkeit.

Was anfänglich eine munter dahinjuckelnde, vorwiegend komödiantisch geprägte Kinodemonstration gelungener Integration ist, wandelt sich zum Drama, als die Freundinnen Zeugen des Ehrenmords an einer jungen Muslimin werden. Plötzlich reißen kulturelle Abgründe auf. Nini will, dass Recht geschieht, während Jameelah Angst vor Blutrache und Ausweisung hat.

Flora Thiemann (Nini) und Emily Kusche (Jameelah) spielen gut auf, ihre Charaktere gewinnen im Verlauf des Films immer mehr an Kontur, der zunächst süße Film weist immer mehr Bitterstoffe auf, die ihn aber umso erinnernswerter machen. Das Gefühl der Unbesiegbarkeit, das viele Menschen für immer ihrer Jugend hinterherträumen lässt – hier ist es wieder (wird allerdings auch als trügerisch entlarvt).

Tigermilch Quelle: Constantin

Ripper Street – letzte Staffel: Alle guten Serien müssen mit einem richtigen Ende enden dürfen, übellaunige Produzenten neigen jedoch zum “canceln“, einem quoten- und einnahmebedingten, jähen Mittendrin-Aufhören. Mit “Ripper Street“ war es eigentlich schon nach der zweiten Staffel vorbei, dann übernahm Amazon, und mit der dritten Staffel wurden die Abenteuer des sanften Inspektors Reid (Matthew Macfayden) von der H Division erst richtig großartig.

Im letzten tragischen Durchgang steht Reid zur Jahrhundertwende unter Mordverdacht und befindet sich mit dem abenteuernden Forensiker Jackson (Adam Rothenberg) und dessen zwielichtiger Braut Susan Hart (MyAnna Buring) auf der Flucht. Den Schreibtisch des in der vorherigen Staffel ermordeten Revierleiters Drake (Jerome Flynn) besetzt ein alter, extrem unangenehmer Bekannter - Jebediah Shine (Joseph Mawle), den Reid schon in der zweiten Staffel als Serienmörder verdächtigte und der jetzt sein volles sadistisches Potential im Londoner East End entfaltet.

Und der hochrangige Scotland-Yard-Commissioner Augustus Dove (Killian Scott) hält weiterhin zu Reids Ungunsten die schützende Hand über seinen kannibalischen Bruder Nathaniel (Jonas Armstrong), der sich in besonderen Momenten als erstaunlich einfühlsam erweist. Noch einmal entfaltet sich bis zum melancholischen Schlussbild der sechsten und letzten Episode das ausklingende viktorianische Zeitalter in all seiner düsteren Pracht. Man wird diese Welt vermissen.

Ripper Street – letzte Staffel Quelle: Polyband

The Five – Serie: Das Gewicht von Schuld ist groß, Schuld erdrückt Menschen langsam, grausam, ein Leben lang. Die vier “Überlebenden“ (Tim Cullen, O. T. Fagbenie, Sarah Solemani, Lee Ingleby) jedenfalls haben als Erwachsene allesamt Menschenhelferberufe ergriffen – Anwalt, Polizist, Ärztin, Leiter einer Obdachloseneinrichtung für Jugendliche.

Sie tun Buße für ein unfassliches Versäumnis. Als Mark und seine drei Freunde einst Marks kleinen Bruder Jesse nach Hause schickten, weil er ihre Spiele störte, kam der nie zu Hause an. Ein Kindsmörder wurde festgenommen, gestand die Tat. Viele Jahre später nun wird eine erschlagene Frau gefunden - am Tatort die DNA von Jesse.

Früh bekommt der Zuschauer einen Entführer seinem Zorn anempfohlen, der seine Opfer in einem Hinterzimmer an die Wand gekettet hat. Aber schon in der dritten von zehn Episoden muss diese offensichtliche Lösung ad acta gelegt werden und bis zur zehnten und letzten Folge bleibt die Suche nach der Wahrheit spannend und überraschungsreich. Ein Königreich der Rätsel wie man es von Harlan Coben, dem Autor der Vorlage kennt - dem trickreichen Thrillermeister aus New Jersey, der dieses famose Labyrinth geschaffen hat.

The Five – Serie Quelle: Studiocanal

Norman – Der bescheidene Aufstieg und tragische Fall eines New Yorker Geschäftsmanns: Ein Mann ist auf der Suche nach Anerkennung, will eine Rolle im Getriebe der Welt spielen, und – weil er guten Herzens ist – soll es eine positive Rolle sein. Damit kommt Norman Oppenheimer (Richard Gere) normalerweise nicht weit, und auch als er einem jungen israelischen Politiker in New York ein paar richtig teure Schuhe spendiert, scheint es eine seiner vergeblichen Investitionen ins eigene Glück und ins Fortkommen der Welt zu sein.

Doch diesmal wendet sich alles scheinbar zum Guten – der Mann ist drei Jahre später israelischer Premierminister und nennt Norman auf einem öffentlichen Empfang seinen Freund. Regisseur Joseph Cedar lässt seinen charismatischen Underdog loslegen, doch im Versuch, allen Gutes zu tun, rutscht Norman auf dem großen Parkett aus. Seine Menschenliebe führen auf eine Katastrophe zu, die er im tragi(komisch)en Finale dieses unterhaltsamen Dramas mit dem größten aller selbstlosen Opfer verhindern will.

Ein Moralstück mit einem Richard Gere in Bestform, dessen anrührender Held sich spät eingestehen muss, dass die Welt voller Oppenheimers ist, und dass der gute Wille allein beileibe nicht ausreicht, die erstrebte bessere Welt auch zu erreichen.

Norman – Der bescheidene Aufstieg und tragische Fall eines New Yorker Geschäftsmanns Quelle: Sony

Victoria & Abdul: Zunächst kommt dieser Film recht windschlüpfrig daher, als leide er an der Gefallsucht seines Regisseurs Stephen Frears und der Autoren Shrabani Basu und Lee Hall, ein möglichst zuckriges Gemälde alter Zeiten zu zeichnen.

Die grob auf wahren Ereignissen basierende (Kino-)Geschichte des niedrigständigen Inders Abdul, der Königin Victoria eine Ehrenmünze überbringen sollte und dann der Mann wurde, der der britischen Monarchin in den späten Jahren ihrer Herrschaft sehr nahe stand, weiß nicht so recht, ob sie sich eher als Drama oder Komödie gefallen will.

Jedenfalls wird der bis zum Rassismus reichende Dünkel der Briten zunächst in allzu heiterem Lichte gemalt. Seufzende, sich echauffierende Trottelchen, die mit steifer Unterlippe über Schlossflure trippeln, beißen sich am eisernen Willen der irgendwie in ihren Inder verliebten Victoria die Zähne aus. Aber dann werden die Säbel geschwungen statt nur mit ihnen gerasselt, Victorias Sohn, der Premier und der Leibarzt verschwören sich gegen den sanften Moslem, decken seine Geheimnisse auf, versuchen ihn zu kompromittieren und sogar die Queen für unmündig zu erklären.

Das Pfund von “Victoria & Abdul“ ist die 83-jährige Judi Dench, die zwei Jahrzehnte nach John Maddens “Ihre Majestät, Mrs Brown“ noch einmal in die Rolle schlüpft, die ihre Karriere spät aufs höchste Niveau beförderte. Das späte Erwachen der schon versteinerten Victoria spielt Dench als bravouröse Verwandlung.

Victoria & Abdul Quelle: Universal

The Wailing: Es regnet in Strömen in der südkoreanischen Provinz Gokseong, aber der nicht allzu dienstbeflissene, als tolpatschig verschrieene Polizist Jong-gu (Kwak Do-won) muss trotzdem in das Mistwetter raus, es heißt, die Frau eines Ginsengbauern sei ermordet worden. Was er auf dem Land vorfindet, ist seltsam: Der Bauer ist auch tot, der Mörder ist am Tatort verblieben - apathisch, schmutzig, voller Blut, nicht ansprechbar. Und in einem der Zimmer des Bauernhauses hat er ein riesiges Vogelnest gebaut.

Der Auftakt einer Reihe unheimlicher Vorfälle, bei denen Menschen aus unerklärlichen Gründen krank werden, durchdrehen und ihre Mitmenschen angreifen. Zunächst wird einer halluzinogenen Pilzsorte die Schuld an der “Besessenheit“ der Leute gegeben, bald aber werden die Gerüchte irrational, blutsaugende Geister werden ins Spiel gebracht, Fremdenhass gewinnt an Boden: Der fremde Japaner (Kunimura Jun, bekannt aus Tarantinos “Kill Bill“) hat todsicher damit zu tun, der ja auch nie weit zu sein scheint, wenn sich neuerlich Furchtbares zuträgt. Und der zudem in seiner Waldhütte Fotografien der Opfer hat.

Als die Tochter Jong-gus das seltsame Fieber bekommt und sich verwandelt, wird die Suche nach der Ursache des Unheils ein Wettlauf mit der Zeit, werden katholische Priester und Schamanen zu Rate und Ritualen gezogen. In Cannes wurde Na Hong-Jins “The Wailing“ 2016 gefeiert, jetzt kommt der zweieinhalbstündige Schocker auf DVD und BluRay heraus.

Gekonnt zieht der Regisseur die Schraube des Grauens an, lässt fühlbar werden, wie ein Landstrich vom Bösen umarmt und durchdrungen, wie die Realität verdrängt wird. Na Hong-Jin arbeitet mit Suspense à la Hitchcock und Splatter à la Romero, gefällt sich in ungewöhnlichen Schnitten, stellt komische Momente gegen das Entsetzen, bis er am Ende in ziemlich tiefe seelische Abgründe vorstößt.

The Wailing Quelle: Pierrot LeFou/Alive

Blindspot – Season 2: Zuschauerbindung ist so einfach. Man nehme eine Heldin, die nichts von sich weiß und setze sie nackt in einer riesigen Reisetasche auf dem Times Square aus. Man löse ihr Rätsel in der ersten Staffel langsam und verbinde Auflösungen mit immer neuen Rätseln. Hinter dieser Jane Doe (Jaimie Alexander) platziere man eine nationzersetzende Geheimorganisation, so geheim, dass selbst die geheimsten Geheimdienste nur bruchstückhaftes Wissen über sie besitzen. Und dann, zum Ende der ersten Season, entdecke man dem Publikum, dass die mühsam ermittelte Identität der Frau ein Holzweg war.

Eine NSA-Agentin (Archie Panjabi) taucht zu Beginn des zweiten Durchgangs bei den FBI-Leuten um Assistant Director Kurt Weller (Sullivan Stapleton) auf und raunt etwas von dem drohenden größten Anschlag, den diese geheime, sich als “gute“ Instanz in einem moralisch kaputten Amerika empfindende Organisation, je im Land vorhatte. Ferner, dass Jane Doe, die Frau mit den “sprechenden“ Tattoos, sich von dieser Organisation namens “Sandstorm“ lösen wollte und gerade eben nach drei Monaten Tortur aus einem supergeheimen amerikanischen Foltergefängnis der CIA fliehen konnte.

So viel wird dem Zuschauer preisgegeben, dass auch Neueinsteiger sich bequem zurecht finden können, zudem wird gleich in der ersten Episode die wirklich wahre Identität von Jane enthüllt und die Führerin von “Sandstorm“ (Michelle Herd) gibt sich zu erkennen. Neues Personal, neue Rätsel, viel viel Thrill. Und im Nu ist Jane alias Alice Kruger eine Doppelagentin, und die “Tattoo-Enträtselung der Woche“-Serie wird zu einem epischen Terrordrama. Zuschauerbindung geglückt. Und: Binge it!

Blindspot – Season 2 Quelle: Warner

Meine Cousine Rachel: Im äußerlich reizendsten Menschen kann die gemeinste Boshaftigkeit versteckt sein. Regisseur Roger Michell, der vor 18 Jahren mit der Komödie “Notting Hill“ im Kino reüssierte, erzählt in “Meine Cousine Rachel“ einen Gaslicht-Thriller über den Zweifel an der Redlichkeit einer schönen Frau. Der englische Gutsbesitzer Ambrose hat sich in Florenz Hals über Kopf in seine Cousine Rachel verliebt. Der letzte Brief von Ambrose an sein Mündel Philip bezichtigt Rachel dann allerdings finsterer Umtriebe gegen ihn, als nächstes kommt auch schon die Todesnachricht aus Italien.

Dann erscheint das wunderschöne Wesen selbst in England und ganz schnell ist dem zunächst beunruhigten Philip der Kopf amourös verdreht - alle Zweifel schwinden, Sehnsucht zieht herauf samt der meist mit ihr einhergehenden Verblendung. Während er, der das hochherrschaftliche Anwesen mit dem 25. Geburtstag erben wird, alles der Geliebten vermachen möchte, behält der Familienanwalt einen klaren Kopf. Kleine Nachforschungen Philips lassen Rachel in einem anderen Licht erscheinen, von einem Moment auf den anderen kühlt ihre Liebe ab und alle Romantik wird von Tragik verdüstert.

Rachel Weisz und Sam Claflin spielen die Hauptrollen in dieser Verfilmung eines Romans von “Rebecca“- und “Die Vögel“-Autorin Daphne DuMaurier, in der sich Michell (auch Drehbuchautor) vergeblich darum bemüht, die unglaubliche Naivität Philips als schlüssig darzustellen. Alle Journalisten von Ehre würden diesen seine voreiligen Schlüsse ziehenden eifersüchtigen sträflich mangelnder Recherche zeihen. Erst recht am tragischen Ende aller Leidenschaft.

Meine Cousine Rachel Quelle: Fox

Rendezvous mit dem Leben: Die “Game of Thrones“-Familie schwärmt schon seit einiger Zeit aus, die Schauspieler des Fantasyepos verteilen sich derzeit auf Serien und Filme zuhauf. Was karriereplanerisch sinnvoll ist, bevor ihre Beschäftigung auf den Kontinenten Westeros und Essos 2019 mit der achten Staffel endet.

In “Rendezvous mit dem Leben“ steht Maisie Williams im Mittelpunkt, die in “GoT“ Arya Stark spielt, eine burschikose Prinzessin des Nordens, die im Laufe der Staffeln zur Gestaltwandlerin wird. Hier ist sie die junge Millie, ein verwahrlost wirkendes Mädchen, das sich aus Müll ein Floß bauen will um ihrem auf See verschollenen Vater zu suchen. Dabei erhält sie Hilfe von dem Architekten Henry (Jason Sudeikis), der damit ein Versprechen einlöst, dass er seiner toten Frau Penny (Jessica Biel) gegeben hat. Dieser Hilfeleistung ordnet er seine Arbeit unter, was ihm bald schon enorme Schwierigkeiten beschert.

Bis Millie am Ende auf dem Floß steht wie einst Huckleberry Finn, hat der Komödiant Sudeikis im ernsten Fach allerdings weidlich Defizite ausgestellt. Die süßlich-ätherische Musik stammt von Justin Timberlake, Biels Ehemann, der auch mit seinem brandaktuellen Album kein glückliches Händchen bewiesen hat.

Rendezvous mit dem Leben Quelle: Polyband

Von Matthias Halbig