Tschaikowski-Sternstunde mit Andris Nelsons

Leipzig. Der Puls der Kontrabässe wird immer schwächer, auch unregelmäßiger – dann hört das Herz einfach zu schlagen auf. Lapidarer war der Tod nie in der Musik. Vielleicht greift das Ende der Pathétique, Tschaikowskis sinfonischem Schwanengesang, gerade darum so machtvoll ans Gemüt nach einer Dreiviertelstunde des Aufbäumens im Kopfsatz, der vernebelten Erinnerung im hinkenden Walzer, des Dagegen-Anstürmens im zornigen Scherzo, schließlich des Abschieds im Finale. Im Großen Concert vom Donnerstagabend bebt lärmend die Stille nach, viele gedehnte Sekunden lang. Dann erst lässt Andris Nelsons aus seinem Körper die Spannung entweichen, und im ausverkauften Gewandhaus bricht der Jubel los.

Die schiere Dauer der Ruhe nach dem Verhallen des letzten Tones mag auch der Scham geschuldet sein, dass mancher sich nach dem Scherzo anstecken ließ vom plärrenden Scheinauskenner, der sein spitzes „Bravo“ punktgenau in einen Schlussakkord platzierte, der nicht der letzte war. Aber entscheidend ist doch eher die ungeheure Spannung, die Nelsons und das Gewandhausorchester zwischen der raunenden Stille des Beginns und der schwarzen Unendlichkeit des Schlusses aufgebaut haben. Und irgendwie geht auch das deplatzierte Bravo in Ordnung – weil es die Kraft ableiten hilft, mit der Nelsons das Allegro molto vivace aufgeladen hat.

Es ist ein denkwürdiger Tschaikowski, diese zweite Halbzeit des vierten Großen Concerts des 21. Gewandhauskapellmeisters Andris Nelsons. Weil hier seine unbändige dirigentische Energie und die klanglichen Qualitäten des Gewandhausorchesters, seine mitreißende Emotionalität und die Fähigkeit des Orchesters zum inhaltlichen Musizieren zum ersten Mal in seiner kurzen Amtszeit zusammenfinden zu einem sinfonischen Ereignis von unantastbarer Größe. Vom ersten kaum hörbaren Ton bis zum verlöschenden letzten: In diesen vier Sätzen von den letzten Dingen wird alles zweitrangig. Da fällt kaum auf, wie sensationell dicht die Streicher um Sebastian Breuninger den Tonraum durchmessen, wie grandios fiebrig sie aufwallen, wie zart die Holzbläser ihre Kantilenen und Seufzer dazwischen ziselieren, solistisch wie im Satz, wie erhaben das Blech funkelt, wie bedrohlich die Pauke murmelt und gnadenlos dazwischenfährt. Denn in dieser Pathéthique geht es nicht ums Detail. Obschon Nelsons jedes einzelne im Auge behält – selbst wenn er gerade mit der Linken mit der untauglichen, weil nicht aufgebrochenen Taschenpartitur kämpft, obschon er dieses Sinfonie ganz offenkundig auch auswendig draufhätte. Hier geht alles auf in einer großen Erzählung vom Tod – einem Tod, hinter dem keine Erlösung wartet.

Letzte Werke, zumal solche, taugen bestens zur Legendenbildung. Aber Nelsons und das Gewandhausorchester entgehen der Versuchung, sich in effektvoller Schicksals-Folklore zu ergehen. Ihre Pathétique bleibt bei allem Pathos ein höchst lebendiger sinfonischer Organismus, ein bei aller Seelentiefe auch architektonisches Meisterwerk. Mit klug austarierten Tempi, die zügellos losstürmen können, im Zweifelsfalle allem Schmerz der Welt aber auch alle Zeit der Welt gönnen. Mit fein ausbalancierter Dynamik, die die Extreme nicht scheut, jedoch Luft lässt fürs Detail und weitere Steigerung.

Kurzum: Eine Tschaikowski-Sternstunde, die unbedingt das Verlangen schürt nach mehr. Nach einem Zyklus zum Beispiel. Den letzten hat Kurt Masur gemacht, und auch der zeigte schon, dass der irdene Eigenklang des Gewandhausorchesters und die tönende Geistes- und Seelenwelt des Russen eine perfekte Symbiose einzugehen vermögen.

Bei Mozart steht dieser Beweis einstweilen noch aus. Zwar klingt die g-moll-Sinfonie unter Nelsons vom ersten bis zum letzten Ton elegant, erlesen, weich, warm und schön. Aber sie bleibt doch übers Ganze allzu elegant, erlesen, weich und schön. Ein wenig unverbindlich, ein wenig harmlos – und mehr als nur ein wenig altmodisch. Und auch die dritte Uraufführung im Großen Nelsons-Concert bleibt ein wenig zurück hinter der sinnlichen Präzision von Steffen Schleiermachers „Relief“ und der überreifen Üppigkeit von Jörg Widmanns Partita.

Thomas Larchers (Jahrgang 1963) „Chiasma“ für großes Orchester steht am Anfang des Abends und macht es dem Hörer wieder leicht, zu neuer Musik zu finden. Weil sie dem Ohr immer wieder Haltegriffe entgegenstreckt, vertraute Partikel, Motive, Klänge. Die gut zehn Minuten sind mit Akkordeon und reichem Schlagzeug apart instrumentiert – immer so, dass es immer ein bisschen anders klingt, ein bisschen aufregend. Aber im Grunde ist es schon so, wie Ann-Kathrin Zimmermann es im Programmheft beschreibt: „Einfach unerhört“ sei es, dass da am Ende nach der Subdominante F-Dur und der Dominante G-Dur die Tonika C-Dur fehlt. Da haben wir in den letzten Wochen weitaus Unerhörteres hören dürfen. Und nicht nur in den Uraufführungen.

Dass dieses „Chiasma“ so seltsam belanglos daherkommt, mag auch damit zusammenhängen, dass Nelsons wenig unternimmt um mehr Unerhörtes zutage zu fördern. Auf weiten Strecken begnügt er sich mit weiträumigem Taktieren, lässt Details Details sein und das Tutti grobkörnig lärmen. Da hätte etwas mehr Probenzeit womöglich deutlich mehr Substanz ans Ohr bringen können. Denn wie betörend subtil seine Musik klingen kann, das hat 2015 die Uraufführung von Thomas Larchers sinfonischem Bachmann-Reflex „Alle Tage“ gezeigt.

Dennoch: Ein Konzert, das mit einer solchen Pathétique endet, ist ein wirklich Großes Concert.

Von Peter Korfmacher