Leipzig

Energie freisetzen! Drei Wochen lang. Am Donnerstagabend geht es los: „Open! Now!“ heißt kurz, klar, programmatisch das Festival, mit dem das Lofft in eine – das kann man ruhig so pathetisch sagen – neue Ära startet. Im neuen Haus auf der Baumwollspinnerei, mit über 20 Veranstaltungen in drei Wochen; mit Inszenierungen, die ästhetisch und inhaltlich alles umfassen, womit sich diese freie Bühne seit ihrem Bestehen kontinuierlich einen Namen mit weit überregionaler Ausstrahlung erarbeitet hat.

Erst die Reden, dann die Kunst

Und man weiß ja: Es verstrich doch so einige auch Geduld strapazierende Zeit, bis dieses Theater endlich eine seiner Arbeit angemessene Spielstätte beziehen konnte. Doch jetzt ist es soweit, und die etwaigen einzigen Geduldsproben, die noch anstehen könnten, sind die Reden auch kulturpolitischer Prominenz, die zur offiziellen Festival- und Hauseröffnung gehalten werden. Bevor dann das Eigentliche, das Wichtigste folgt: Kunst nämlich.

Und die bietet internationale und nationale Inszenierungen. Tanz, Sprechtheater, Performance, Installationen, Neuen Zirkus. Deutschlandpremieren inklusive. Inzwischen schon ausgesprochen ungewöhnlich bei derlei Festivals, das nicht mit einem Motto überschrieben ist, ohne Themenklammer auskommt, die die Stücke bündelt: „Wir haben uns bewusst dagegen entschieden“, sagt im Gespräch Sebastian Göschel, im Lofft für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Stattdessen solle, so ist es zu lesen, mit „Open! Now!“ der „Mut der Behauptung“, die „Poesie des Versuchens“, die „Macht der Verheißung“ beschworen werden. Programmhefttexte können tatsächlich auch mal gut klingen.

Verheißung aufs Spiel

Selbstverständlich wird abzuwarten bleiben, ob das auf der Bühne auch gut aussieht. Zuversichtlich darf man gleichwohl sein. Man kann die Erwartungen vielleicht ein wenig damit vergleichen, wie im Stück „Pitch“ der aus Prag stammende Performer Jan Barta ein sehr spezielles Spiel auf der Bühne spielt: eins mit der Verheißung nämlich. Und zwar der Verheißung aufs Spiel, wenn er sein Instrumentarium (ein Schlagzeug) auf der Bühne erst „erschaffen“, erst zusammenbauen muss, wider einer steigenden Flut an Störimpulsen, die es zugleich zu kanalisieren, absorbieren oder ignorieren gilt.

Eine Leiter ohne Anlehnungspunkt

Ein Stück, das am 6. und 7. April jeweils im Doppelpack mit der ebenfalls aus Prag stammenden Produktion „Higher“ zu sehen sein wird: Auf der Bühne zwei Typen, die echt hoch hinaus wollen. Eine Leiter dafür haben sie – aber nichts, woran man sie anlehnen kann. Das gerät zu einer grotesk-akrobatischen Neuer-Zirkus-Show über die Absurditäten menschlichen Strebens. Göschel bringt es zu der ironischen Fragestellung: „Ist das noch Zirkus oder schon Kunst?“

Oder vielleicht doch vor allem der spannende Drahtseilakt dazwischen? Also etwas, was in einem Land, in dem ja nach wie vor ein gewisser ordnungsliebender Hochkultur-Snobismus gern die Unterteilungen zwischen E und U festlegt, immer noch für hübsche Irritationen sorgen kann. Das gilt sicher auch für „Walls and Handbags“ (4. und 5. April) der Losers Cirque Company, in der fünf erwachsene Männer einen Jungen zum im wahrsten Sinne durch den Bühnenraum fliegenden Spielball werden lassen. Ein Stück über Erwachsenwerden und Kind bleiben und die fantasiebeflügelte Schwerelosigkeit, die so nur eine Kunstform wie Neuer Zirkus zu erschaffen mag.

Spannende Fragen

Einst, als es noch eine künstlerische Avantgarde gab (was immer das letztlich auch sein soll), gehörte Andy Warhol und seine Factory mit Sicherheit dazu. „Candy’s Camouflage“ (diesen Samstag und Sonntag) heißt die Inszenierung des Wiener Kollektivs Liquid Loft, die sich per Tanz, Performance und Filminstallation den Metamorphosen oder Mutationen des Femininen widmet. Candy Darling ist dafür das Referenzobjekt; ein besonders schöner Schmetterling aus der Warhol-Factory-Familie. Eine 1974 mit nur 29 Jahren an Leukämie verstorbene Drag-Queen, verewigt nicht nur in diversen Filmen, sondern auch im Lou-Reed-Song „Walk On The Wild Side“. Ob und inwiefern sich auch „Candy’s Camouflage“ auf dieser verortet, ist eine durchaus spannende Frage.

Ein „riskantes Solo über Abgründen“ verspricht Göschel in jedem Fall für „Physics and Phantasma“ (13. und 14. April). Der Schwede Iggy Lond Malmborg steht allein in der forciert nüchternen Leere des Bühnenraumes und füllt diese Leere mit einem Monolog; mit Worten, die ihrerseits vielleicht nur der inneren Leere Malmborgs entweichen, die aber zugleich von einer Abgründigkeit und Dunkelheit sind, auf Grund derer das Stück dann von den Festivalmachern als „nicht geeignet für Publikum unter 18 Jahren“ eingestuft wurde.

Ununterbrochene Dynamik

Und das macht natürlich noch mal besonders neugierig. Auch auf dieses Festival insgesamt, das nicht zuletzt ein Versprechen auf die Zukunft ist. Eine Energiefreisetzung, für die die Eröffnungsinszenierung „Set of Sets“ die optimale Initialzündung verspricht. Eine Deutschlandpremiere der katalanischen GN/MC-Company; ein Tanzstück ununterbrochener Dynamik wider aller Schwerkraft – man will das gern als Zukunftsprogrammatik fürs Lofft nehmen.

Die Eröffnung ist ausverkauft. Für „Set Of Sets“ am Freitagabend und „Candy’s Camouflage“ sowie die Werkstatt-Inszenierung „Newton 5 D“ am Wochenende gibt’s noch Karten. Bestellungen und Infos: www.lofft.de.

Von Steffen Georgi