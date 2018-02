Viele lesen, was viele lesen

Berlin. Wenn wir eine Buchhandlung betreten – und das tun wir immer noch ziemlich oft –, dann landen wir zuerst vor dem Bestsellerregal. Unmöglich, ihm auszuweichen. Meistens steht es direkt am Eingang, so dass wir es gar nicht übersehen können. Der Anblick übt eine heilsame Wirkung auf uns aus. Noch bevor wir die einzelnen Titel wahrnehmen, bekommen wir das Gefühl, das Chaos der Welt lasse sich vielleicht doch in eine solide Ordnung bringen.

Das Durcheinander auf den diversen Büchertischen wirkt ja schon deshalb beunruhigend, weil wir es nicht überblicken. Wie übersichtlich und wohltuend verständlich ist dagegen die Ordnung im Bestsellerregal. Da sind die Top-Titel der aktuellen “Spiegel“- oder “Focus“-Liste von Platz 1 bis Platz 20 einsortiert, ganz so, als stünden Bücher in einem sportiven Wettbewerb, und aus den Plätzen im Regal ergäbe sich eine Tabelle wie in der Bundesliga. Die Tabelle aber lügt bekanntlich nicht. Kann denn falsch sein, was schon so viele vor uns gekauft haben?

Die Bestsellerliste macht Unvergleichliches – denn jedes einzelne Buch ist etwas Einzigartiges – miteinander kompatibel. Der einzige Unterschied, den sie gelten lässt, ist der zwischen Belletristik und Sachbuch beziehungsweise Fiction und Non-Fiction, aber schon diese Differenz ist ja eine Fiktion. Denn es gibt erzählende Sachbücher ebenso wie gründlich recherchierte Romane. Wer Biographisches liest, muss sich darauf gefasst machen, dass jede Lebensgeschichte eine schöne Erfindung ist. Und doch sind alle Bücher auf den Bestellerlisten gleich, weil nur ein einziges Kriterium zählt: Die Summe der Verkäufe in der Vorwoche und das sich daraus ergebende Ranking.

Bestseller machen die kollektive Stimmung sichtbar

Erfolg ist kein Makel, sondern ein Ausweis von Aktualität. Das ist an sich weder gut noch schlecht. Ein Platz auf der Bestsellerliste ist kein Qualitätsmerkmal, aber doch ein Beleg dafür, dass dieses Buch auf irgendeine Weise jetzt gerade, heute, zu uns spricht. Der Buchmarkt ist ein Spiegelbild all dessen, was sich in der Welt ereignet. Er zeigt, was uns umgibt und wie reich an Möglichkeiten die Wirklichkeit ist. Er umfasst in jedem Moment unsere ganze Geschichte und all unsere Sehnsüchte.

Jedes Buch trifft nicht bloß auf seine Leser, sondern auch auf einen besonderen historischen Augenblick, in dem sich all unsere Wünsche, Hoffnungen, Ängste, Wissens- und Unterhaltungsbedürfnisse bündeln – oder auch unsere Sensationsgier, unser Voyeurismus und unsere Niedertracht. In all diesen vielfältigen Erwartungen und Haltungen überschneiden sich langfristige, vielleicht einigermaßen berechenbare Befindlichkeiten mit nur schwer voraussehbaren Tagesaktualitäten, saisonalen Moden und aktuellen politischen Konjunkturen, die durch die Medien täglich neu befeuert werden. Daraus entsteht die Gemeinschaft der Leser. Bestseller sind eine Folge dieser Wirkungen, wirken zugleich aber auch als Verstärker darauf zurück. Sie machen sichtbar, was bis dahin verborgen blieb.

Bestseller sind Indikatoren der kollektiven Stimmung. Aus den großen Bestsellern der Bundesrepublik seit 1945 lässt sich eine Mentalitätsgeschichte ablesen, die von Plieviers “Stalingrad“ über C. W. Cerams Archäologieschmöker “Götter, Gräber und Gelehrte“, über Süskinds “Parfum“ und Schlinks “Vorleser“ bis zu “Das geheime Leben der Bäume“ von unser aller Lieblingsförster Peter Wohlleben reicht.

Wir sind mit unseren Fragen nicht alleine

Diese Toptitel zeugen vom Primat des Geschichtlichen und Politischen hin zu einer seltsamen Sehnsucht nach den Geheimnissen der Natur, die in der von Kriegen und Katastrophen beherrschten Welt womöglich leichter zu verstehen ist, weil sie ehernen Gesetzen folgt.

Die Bestsellerliste beweist, dass wir mit unseren Fragen nicht alleine sind. Auch wenn das Lesen ein einsamer Vorgang ist, geht es anderen offenbar so ähnlich wie uns. In den Bestsellern begegnet uns das, was uns ausmacht und was uns mit anderen Lesern verbindet. Manchmal sprechen die Bücher zu uns persönlich, ganz direkt, als ob sie uns kennen würden. So genau erfassen sie, was wir denken und wie wir fühlen. Sie nehmen uns auf und führen über uns hinaus.

Als Lesende lernen wir, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Wir wollen verstehen. Und wir wollen entführt und abgelenkt werden, um über den eigenen Horizont hinaus zu gelangen. So spüren wir unserer Gegenwart mit ihren immer neuen Phänomenen und erstaunlichen Geschichten hinterher.

Die Gemeinschaft der Lesenden

Bestseller sind das Resultat einer merkwürdigen Verschiebung. In ihnen verschmilzt der einsame Vorgang des Lesens zu einem massenhaften Ereignis. Ja, mehr noch: Im Bestseller erkennt sich jeder von uns als Teil einer Gemeinschaft der Lesenden wieder und sieht, dass er eben doch nicht alleine ist. Die Zugehörigkeit zu den Vielen, das Eintauchen in den Mainstream, die Teilhabe an der Menge der Leserschaft eines Buches, die in die Millionen gehen kann, ist tröstlich, wenn auch für manche erschreckend. Denn die Bestseller sagen auch, zu jedem von uns: So besonders, so individuell wie du glaubst, bist du nicht!

Dabei wird die große Leser-Masse eines Erfolgs-Titels überhaupt nur vermittelt über die Bestsellerliste sichtbar. Zwar suchen wir für unsere Leseerlebnisse Gesprächspartner. Wir reden mit Freunden über Bücher, die wir lieben, denn wir wollen uns austauschen über das, was uns darin begegnet. Auf diese Weise, durch Empfehlung, durchs Gespräch, treten manche Bücher ihren Erfolgsweg erst an.

Wenn die Leser sich selbst umarmen

“Wer liest, ist in Gesellschaft“, sagt der Schriftsteller Peter Bichsel. “Leser brauchen Mitleser. Wenn ich ein Buch gelesen habe, suche ich einen, der es auch gelesen hat. Wir diskutieren dann nicht über das Buch, wir sagen nur: wunderbar!“ Die Erotik, die darin steckt, beschreibt Bichsel so: “Wenn ich zwei Menschen auf der Straße sehe, die aufeinanderzueilen und sich umarmen, ist mein erster Gedanke immer: Die haben dasselbe Buch gelesen.“

Die Vielen aber, die den Bestseller machen, gibt es nur als Summe der einzelnen Verkäufe und der sich womöglich daran anschließenden, einsamen Leseakte. Erst dann, wenn sich ein Leser mit seiner Vorliebe auf der Bestsellerliste gespiegelt wiederfindet (oder auch nicht), ist er in der Lage, sich mit seinem eigenen Geschmack ins Verhältnis zur gesellschaftlichen Stimmung zu setzen. Da umarmen wir uns dann also. Wir Leser. Deshalb sind die Bestsellerlisten so beliebt und so unverzichtbar.

Zur Person: Der Literaturkritiker Jörg Magenau gehörte zu den Gründern der Wochenzeitung “Der Freitag“. Zu den Büchern des Germanisten zählt eine Martin-Walser-Biografie. Am 20. Februar erscheint sein Buch “Bestseller. Bücher, die wir liebten – und was sie über uns verraten“ im Hoffmann und Campe Verlag.

