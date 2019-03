Sylvia Martens alias Nea! hat in gleich zweifacher Hinsicht etwas mit einer Wende zu tun: Die Leipziger Sängerin wechselte vom zuckrigen Bereich Euro- und Italo-Discosound zu deutschsprachigem Pop. Auf ihrem Album „Kassettenkind“ rückt die 37-Jährige auch ihre Wurzeln in Ostdeutschland in den Fokus.