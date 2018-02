Waren Sie mal richtig mutig, Michael Gwisdek?

Interview.

Herr Gwisdek, Sie könnten den lieben langen Tag in der schönen Schorfheide mit dem Hund spazieren: Was zieht Sie immer noch vor die Kamera?

Da haben Sie einen Punkt erwischt! Gerade überlege ich wieder mal, wieso ich noch Filme drehe. Seit Jahren sage ich, dass ich aufhöre. Jetzt sollen endlich Teich und Garten und Hund und Frau dran sein. Aber das Dumme ist, dass genau dann immer was Gutes reinflattert.

Was hat Sie überhaupt vor einem halben Jahrhundert zur Schauspielerei gebracht?

Ich konnte mich nicht für einen Beruf entscheiden. Darunter habe ich richtig gelitten. Da habe ich mich gefragt: Was kann ich tun, um die Welt und schöne Frauen kennenzulernen und viel Geld zu verdienen?

Hat es geklappt?

Erst mal bin ja überall abgelehnt worden. Aber ich habe mich immer wieder beworben, bis mich die Berliner Schauspielschule genommen hat – auf Probe. Da war ich mit 24 schon viel zu alt. Nach dem Studium waren sie aber doch überzeugt, dass ich ein bisschen Talent habe. Und dann fing das schöne Leben an.

Haben Sie selbst mal an Ihrem Talent gezweifelt?

Nee. Gesundes Selbstvertrauen ist Voraussetzung für diesen Beruf – immer nahe dran an der Selbstüberschätzung. Aber diesen Fehler habe ich nie gemacht. Bis heute ist mein Vorteil, dass ich weiß, was ich nicht kann. Ich bin immer mit beiden Beinen auf der Erde geblieben. Deshalb ist meine Schuhgröße immer größer geworden. Ich habe mit 41 angefangen, jetzt bin ich bei 45.

Erstaunlich.

Doch! Das hat was mit meiner Bodenständigkeit zu tun.

Wie wild war Ihr Leben denn?

Vor dem Mauerbau bin ich mit Harald Juhnke und Bubi Scholz im Ford Thunderbird über den Ku’damm gerollt – mit beiden Händen Bekannten zuwinkend. Gelenkt haben wir mit den Knien. Geld habe ich bei Rock-’n‘-Roll-Wettbewerben in der Bar von Rolf Eden verdient. Hollywood hat diese wilde Zeit mit John Travolta unter dem Titel “Saturday Night Fever“ verfilmt.

Lebten Sie damals im gefühlt moralisch besseren Deutschland?

Es gab eine Phase, in der ich mir sagte: Wir sind die Guten. Die Wessis sind die Bösen mit ihren alten Nazis. Wir sind die geschichtlichen Sieger. Aber dann kamen die Zweifel – spätestens bei der Niederschlagung des Ungarn-Aufstands. Und vorher gab es bei uns ja schon 1953 Proteste. Aber in der Kultur waren wir immer links: Unsere Gegner waren die Idioten im Zentralkomitee. Wir waren die echten Kommunisten.

Ihr Film “Das schweigende Klassenzimmer“ spielt zur Zeit des Ungarn-Aufstands 1956, Sie waren 14. Haben Sie davon etwas mitbekommen?

Klar. In meinem Elternhaus wurde viel über Politik gesprochen. Aber wirklich bewusst wurde mir erst der Prager Frühling 1968 in der Tschechoslowakei. Da hatte ich mein erstes Engagement und saß am Kofferradio in einer fast leeren Wohnung in Karl-Marx-Stadt.

Kannten Sie 1956 schon die Geschichte, wie eine ganze Klasse im Brandenburgischen eine Schweigeminute für die Ungarn-Protestler abhält und dann dem geballten Druck der Staatsmacht widersteht?

Nee, aber ähnliche Geschichten. Ich selbst hätte damals niemals Abitur machen können, weil mein Vater als Kneipier selbstständig war. Nur die Kinder der Arbeiterklasse durften auf die Oberschule. Später wurde das dann gelockert.

Wo haben die Oberschüler den Mut hergenommen?

Von mir! Ich spiele einen Anarchisten im Film, der ihnen Ratschläge gibt. Solche Ratgeber brauchen junge Leute. Für mich hatte Heiner Müller eine ähnliche Bedeutung: Wenn er mir sagte, der Kapitalismus sei eine bunte Leiche und mache sich selbst kaputt, habe ich ihm das geglaubt – er könnte ja auch noch recht bekommen. Und Sie dürfen nicht vergessen: Die Schüler waren eine Gruppe. So was kenne ich aus der Zeit kurz vor dem Zusammenbruch der DDR: Da kam der Schabowski ins Theater und brüllte rum. Aber wir fühlten uns sicher. Es gibt diesen Moment, in dem der Einzelne sich in der Gruppe aufgehoben fühlt und die Angst verschwindet.

Waren Sie auch mal politisch mutig?

Ich habe aus politischen Gründen im Gefängnis gesessen. Das war kurz nach dem Mauerbau. Ich habe jemandem bei der Republikflucht geholfen. Der Freund hat es geschafft, aber ich bin aufgeflogen. Mehr mag ich davon nicht erzählen.

Sie sind noch zu DDR-Zeiten mit der Volksbühne nach Paris gereist, haben mit Hark Bohm im Westen gedreht: Kam Ihnen nie die Idee, auf der anderen Seite zu bleiben?

Gleich nach dem Mauerbau wäre ich gern rüber. Aber ich war zu feige, mich an der Grenze erschießen zu lassen. Nachdem ich im Gefängnis war, wollte ich in der DDR bleiben und gucken, was da geht. Später hatte ich Familie und mit Corinna Harfouch unseren ersten Sohn. Ich habe meine Stasi-Akten noch nicht gelesen, aber ich kann mir vorstellen, dass da drinsteht: Der kommt wieder. Ich habe damals keinen Hehl daraus gemacht, dass ich wieder zurück will.

Michael Gwisdek (r) als Stasi-Mitarbeiter Hedderbogge und Klaus-Peter Thiele als Hammer, aufgenommen im Jahr 2001 bei den Dreharbeiten zum ZDF-Vierteiler “Liebesau - Mitten in Deutschland“ (AT).

Warum?

Ich wurde im Westen sofort damit konfrontiert, wie hart das mit der Arbeitssuche ist. Bei uns in der DDR war das kein Thema. Ich arbeitete mit meiner Theatertruppe und musste mir keinen Kopf um die Zukunft machen. Im Westen hingen überall Zettel von Schauspielern, die Jobs suchten.

Da müssen Ihnen die Besserwessis mit ihrer Selbstvermarkterei nach 1989 auf die Nerven gegangen sein.

Bis heute gehen die mir auf den Sack! Wessis haben keine Ahnung vom Leben in der DDR, aber wollen einem dauernd erklären, wie das mit der Stasi war.

Wie haben Sie nach der Wende wieder Tritt gefunden?

Kurz danach habe ich den Deutschen Filmpreis mit “Tangospieler“, der Geschichte eines eher zufälligen Dissidenten, gewonnen. Damals dachte ich: Jetzt bin ich deutscher Meister, jetzt trudeln die Rollen ein. Dem war aber nicht so. Die ersten drei, vier Jahre habe ich keine Arbeit gehabt. Da wusste ich, dass ich handeln muss. Ich bin jetzt ein Individuum und kann mich nicht in die Schmollecke verdrücken, wie das so viele gemacht haben. Da habe ich angefangen, selbst Regie zu führen – mein Debüt “Treffen in Travers“ schaffte es gleich nach Cannes. Zwei weitere Filme liefen bei der Berlinale. Und dann ging auch die Schauspielerei richtig los.

Ist Humor für Sie eine Überlebensstrategie?

Absolut. Auf meinen Humor kann ich bauen: Egal, was mir passiert, einen Lacher von den Leuten kriege ich immer. Solange das so ist, geht es mir gut. Auch Frauen habe ich alle mit meinem Humor rumgekriegt.

Wer in Ihrer Schauspielerfamilie ist Ihr schärfster Kritiker?

Mein Sohn. Ich kenne diese Phase nach der Filmhochschule: Da weiß man alles besser. Inzwischen ist Robert aber schon wieder lockerer.

Wie locker sind Sie denn heute vor der Kamera?

Da hat das Alter endlich mal einen Vorteil: Man konzentriert sich auf das Wesentliche und lässt alles andere weg. Was aber nicht heißt, dass ich immer weiß, wie es funktioniert. Jeder Film ist ein Abenteuer. Ich lerne immer noch dazu, und ich lerne ebenso von den jungen Leuten wie diese von mir.

Klingt nicht so, als würden Sie bald viel in der Schorfheide spazieren.

Abwarten! Ich dreh’ jetzt noch in Thailand und dann in Berlin. Und dann ist Schluss. Vermutlich.

Zur Person: Michael Gwisdek

Michael Gwisdek hat gerade alle Hände voll zu tun: Er baut zusammen mit seiner Frau Gabriela ein neues Haus in der Schorfheide. Aber er kommt einfach nicht so voran, wie er sich das wünscht. Der 76-jährige Schauspieler, Typ Berliner Schnauze mit Herz, dreht einen Film nach dem anderen. Ist irgendwo ein Part mit verbürgter Ostbiografie zu vergeben, fällt beinahe unweigerlich sein Name.

So war das jüngst bei der Komödie “Kundschafter des Friedens“, als er als ehemaliger DDR-Spion zusammen mit seinen alten Defa-Mitstreitern Henry Hübchen und Winfried Glatzeder zu sehen war. Gemeinsam zeigten die Schauspieler als Ex-Agenten den arroganten Westlern noch einmal, was sie draufhaben. Demnächst ist Gwisdek in “Das schweigende Klassenzimmer“ (Start: 1. März) von Regisseur Lars Kraume zu sehen.

Gwisdeks Part ist nicht besonders groß, aber wichtig. Er spielt einen alten Anarchisten, der heimlich Westsender hört und genau weiß, wie schwer es ist, seinen eigenen Weg in politisch schwierigen Zeiten zu gehen. Als einige Oberschüler bei ihm am Radio mitbekommen, dass die Ungarn gegen die Sowjets auf die Straße gehen, legen sie in der Klasse in jugendlichem Übermut eine Schweigeminute ein – und ziehen den geballten Zorn der DDR-Staatsmacht auf sich.

Dann passiert das Unwahrscheinliche: Je mehr Druck auf die Schüler ausgeübt wird, desto enger rücken sie zusammen – auch als der DDR-Bildungsminister persönlich in der Provinz auftaucht und ihnen droht. Weil sie die sogenannten Rädelsführer aus ihren Reihen partout nicht verraten, erhält die gesamte Klasse Abiturverbot. Die meisten Schüler flüchten wenig später in den Westen und machen dort ihre Prüfungen. Die Geschichte hat sich im brandenburgischen Storkow 1956 tatsächlich ereignet.

Ein Leben als Schauspieler hatten Gwisdeks Eltern nicht unbedingt für ihren Sohn vorgesehen: Michael absolvierte eine Ausbildung zum Dekorateur und arbeitete in der elterlichen Gaststätte. Doch zog es ihn bald schon zur Kunst. Erst absolvierte er ein Fernstudium für Regie am Theaterinstitut Leipzig, dann wurde er 1965 an der Staatlichen Schauspielschule in Berlin angenommen.

In Chemnitz, damals: Karl-Marx-Stadt, erhielt Gwisdek sein erstes Theaterengagement, 1973 wechselte er an die Berliner Volksbühne und von dort ans Deutsche Theater. Das DDR-Fernsehen entdeckte ihn schon bald, beim Kino dauerte es ein wenig länger. Im Defa-Western “Spur des Falken“ (1968) machte Gwisdek in einer Nebenrolle auf sich aufmerksam. In Kurt Maetzigs “Mann gegen Mann“ (1975) brillierte er als Kriegsheimkehrer. Regisseur Hark Bohm holte ihn schon in den Achtzigerjahren in den Westen (“Der Fall Bachmeier“).

Nach der Wende gelang es Gwisdek, über die Arbeit als Regisseur im Gespräch zu bleiben. Sein Regiedebüt “Treffen in Travers“ (1988/89) brachte ihm sogar eine Einladung zum Filmfestival nach Cannes ein. Mit “Abschied von Agnes“ (1994) und “Das Mambospiel“ (1998) schaffte er es in den Berlinale-Wettbewerb. Für seinen Auftritt in Andreas Dresens Drama “Nachtgestalten“ (1999) erhielt er den Berlinale-Darsteller-Bären. Zu sehen war er ebenso in Filmen wie “Good Bye, Lenin!“ (2003), “Elementarteilchen“ (2006) oder “Boxhagener Platz“ (2010).

Gwisdek hat mit der Schauspielerin Corinna Harfouch zwei Söhne, den Komponisten Johannes und den Schauspieler Robert. Mit Robert lieferte er sich vor fünf Jahren ein Kopf-an-Kopf-Rennen beim Deutschen Filmpreis. Beide waren als Nebendarsteller nominiert. Der Vater gewann mit “Oh Boy“ gegen den Sohn mit “Das Wochenende“ – und bedankte sich bei Robert in unnachahmlich schnoddriger Manier für dessen innerfamiliären Schauspielunterricht.