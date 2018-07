Harry Kane gerät in einen Sturm, aus Torjubel wird eine Choreografie – die Fußball-WM-Improshow des Knalltheaters Leipzig hat am Montag für eine ganz besondere Sicht auf die Titelkämpfe in Russland geworfen. Wer das Ganze auf dem Feinkost-Gelände gesehen hat, weiß jetzt auch, wer Weltmeister wird.