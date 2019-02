Leipzig

Diesmal, so waren sich mal wieder alle einig, würde es klappen: Das nächste ganz große Ding würde aus Leipzig kommen und Far Or Near (FON) heißen. Das war im Sommer 2016, sie hatten gerade eine unglaubliche Debüt-EP veröffentlicht und als Opener für Dark Suns im Werk 2 richtig abgeräumt. Das erste Vollzeit-Album konnten sie im Jahr darauf schon über Crowdfunding finanzieren. Das Lob dafür war groß, das Release-Konzert verlief euphorisch. Zur gleichen Zeit war Frontfrau Katharina Helmke alias Thari Kaan auch mit Deutschlands Indie-Gott Phillip Boa in dessen Band durchs Land unterwegs. Ein Stern stieg auf am Indie-Rock-Firmament über der Pleiße, scheinbar kometengleich – doch plötzlich war er nicht mehr zu sehen. War alles etwas zu schnell gegangen? Wir befragten Bandseele Thari Kaan vor dem FON-Konzert am Sonnabend im UT Connewitz.

Wie steht es um Far Or Near?

Wie sind wieder zurück und werden im Februar ein paar Konzerte spielen. Nach der Album-Veröffentlichung von „Aporia“ brauchten wir dringend eine Pause – wir hatten alles selbst gestemmt und schließlich keine Kraft mehr. Nach dem Release im April 2017 ist alle Anspannung von uns abgefallen und wir sind in so etwas wie ein schwarzes Loch gefallen. Aber wir haben uns Zeit gegeben, weil wir wussten: Wir wollen auf jeden Fall weiter machen. Es war einfach nur eine Pause. Jetzt legen wir mit frischer Energie los und schreiben neue Musik. Wir werden sehen, wohin es uns treibt – wir sind offen für Neues.

Viele beneideten dich, als du das Angebot von Phillip Boa bekamst, in seiner Band einzusteigen und deutschlandweit auf Tour zu gehen. Beim traditionellen MB-Konzert vom Dezember 2016 hast du deine ideale Eignung für den Job bewiesen, Zuhörer und der Meister selbst waren hörbar begeistert. Nach der Tournee hast du den Job hingeschmissen. Warum?

Nach einer intensiven Tourzeit mit Phillip Boa bin ich aus der Band wieder ausgestiegen und brauchte auch erstmal Zeit, um zu sehen, was ich eigentlich will. Die Zeit beim Voodooclub, die Konzerte, die Fans – das alles war super! Aber ein paar Dinge sind sich in die Quere gekommen. Da mir viel daran liegt, selbstbestimmt zu bleiben, habe ich mich entsprechend entschieden und es bis jetzt auch nicht bereut.

Wie werden die neuen Aufnahmen von FON klingen? Eine Fortsetzung des angefangenen Weges? Etwas ganz Neues? Beides? Ist die Besetzung die bekannte?

Far Or Near steht noch immer in derselben Konstellation mit Røbby Kranz an der Gitarre und Richard Syhre am Schlagzeug. Mehr braucht’s nicht. Wie das neue Material wird, ist noch immer offen. Viele Ideen schweben im Raum, und wir lassen uns diesmal bewusst Zeit, sie zu entwickeln.

Es heißt, du arbeitest an Solomaterial? Wird eine ganz neue Seite von Thari hörbar werden?

In mir schlägt auf jeden Fall mehr als nur das Rockerherz. Ich habe die Monate genutzt, um an meinem Soloprojekt Thari Kaan zu arbeiten. Die Musik ist recht intim und direkt, sie geht in Ansätzen in die Electronica-Richtung. Es ist das erste Mal, dass ich alles von Anfang bis Ende in Eigenregie durchgezogen habe. Songwriting, Aufnahme, Mixing. Es werden einige interessante Sounds noch in diesem Jahr zu hören sein.

Zu hören sind bei dir zu Hause seit Kurzem auch ganz andere Klänge…

Na ja, so ganz nebenbei habe ich ein kleines Töchterchen zur Welt gebracht, das ich über alles liebe. Für diesen kleinen Menschen bin ich nun auch da.

Far Or Near – Samstag im UT Connewitz, außerdem spielen die Bands Grimény und Higgsino. Beginn ist um 21 Uhr ( Wolfgang-Heinze-Straße 12a), Karten kosten im Vorverkauf 10 Euro, unter anderem im Culton oder bei toixforgigs.com.

Von Lars Schmidt