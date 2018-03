Wie Diesel und Volkswagen das Glück der Autofahrer zerstören

Berlin. Autofahrer haben es dieser Tage schwer. Ein Motor hat ihr Selbstverständnis ins Wanken gebracht. Die Zeiten, in denen Autos ein Synonym für Freiheit und Lebensfreude waren, sind vorbei. Ganze Generationen glücklicher Autofahrer haben sich geirrt. Jetzt droht die Identitätskrise – darf ich mich noch freuen, wenn ich mich ans Steuer meines Wagens setze? Sollte ich ihn nicht besser hinter der nächsten Straßenecke parken und in der Anonymität verschwinden, damit mein Nachbar nicht merkt, dass mein Auto sechs Zylinder hat und deutlich schneller fährt als 120 km/h?

Schuld daran ist der Diesel. Oder Volkswagen. Oder beide zusammen. Weil man das eine nicht ohne den anderen nennen kann. Obwohl die anderen auch keine Kinder von Traurigkeit sind. Aber Volkswagen besonders. Wegen des Skandals. Dabei haben uns alle Glauben gemacht, der Diesel sei gut. Sparsam, sauber und Steuern könne man auch noch sparen. Wie wir heute wissen, war einiges davon eine Lüge.

Nach all den schlechten Nachrichten der vergangenen Monate war die letzte besonders schlecht: Bei rund 6000 Menschen, die im Jahr 2014 vorzeitig an Herz-Kreislauf-Erkrankungen gestorben sind, soll der Diesel eine große Mitschuld tragen. Das sagt zumindest das Umweltbundesamt. Wegen der Stickstoffdioxid-Belastung. Auch Diabetes, Bluthochdruck, Schlaganfall und Asthma schiebt man ihm in die Schuhe.

Ich frage mich jetzt: Muss auch ich mich schuldig fühlen und ein schlechtes Gewissen haben? Ich habe gar keinen Diesel. Aber ich fahre unheimlich gern Auto. Mir ist es egal, ob es 30 oder 300 PS sind, mir macht jedes Auto Spaß. Ich glaube, es liegt daran, dass ich mir als kleiner Junge immer ein Kettcar gewünscht und es nie bekommen habe. Das wirkt wohl bis heute nach. Vom Diesel war damals noch keine Rede. Den gab es zwar schon, aber nur in Treckern und Lastkraftwagen.

Die Umweltorganisation Greenpeace demonstriert auf einer Bundesstraße gegen schlechte Luft. Quelle: imago

Dann entdeckten die Entwickler, dass man den Diesel so richtig ins Laufen bringen kann, wenn man ihn künstlich beatmet und den Kraftstoff wie einen Brandbeschleuniger direkt in die Herzkammer des Motors einspritzt. Und weil weniger Kraftstoff beim Diesel mehr bringt als bei einem Benzinmotor, war er, schwuppdiwupp, ein Thema für uns alle. Es wurde viel geklatscht. Diesel verbrauchen weniger, das spart Geld und ist, na, sagen wir – gesünder. Leider ein Irrtum, wie sich herausgestellt hat.

Gut, den Ruß hat man inzwischen in den Griff bekommen, das Kohlendioxid-Problem durch günstige Verbrauchswerte auf dem Prüfstand auch, aber die Stickoxide! Die sind giftig bis tödlich. Man kann sie zwar weitestgehend unschädlich machen, aber das ist teuer und senkt die Gewinnspanne der Hersteller.

Nun ist die Autoindustrie hierzulande die zweitgrößte Branche mit vielen Hunderttausend Arbeitsplätzen und damit von eminenter Bedeutung. Also hat die Politik geholfen, man war überaus großzügig bei der Auslegung der Grenzwerte. Damit ist jetzt Schluss, wer nicht spurt, soll künftig draußen bleiben aus den Städten. Aber das verstehen die Hersteller nicht. Warum, fragen sie, sollen wir jetzt Autos technisch auf unsere Kosten nachrüsten, wo sie vor nicht allzu langer Zeit noch den gesetzlichen Rahmenbedingungen entsprachen? Voll umfänglich, sozusagen. Komplett legal.

Schuld daran hat natürlich Volkswagen. Denn die Wolfsburger hatten schon vor längerer Zeit eine, wie sie fanden, geniale Idee, um den Diesel eigens für die pingeligen Amerikaner sauberer zu machen. Und das, obwohl die den Antrieb eigentlich gar nicht haben wollten. Im Zeichen des Computerzeitalters schrieb man eifrig einige Softwareprogramme um und engagierte ein paar ältere Damen fürs Werbefernsehen. Eine von ihnen hielt bei laufendem Dieselmotor ihren blütenweißen Schal vor den Auspuff, und siehe da: Er blieb blütenweiß. Leider wissen wir inzwischen, dass die Idee nicht wirklich genial war. Sie war nur fauler Zauber. Und vermutlich hat sich nie jemand erkundigt, wie es den besagten Damen heute geht.

„Ein paar ehrgeizige Ingenieure“

Der oberste Chef von Volkswagen, Herr Müller, hat mir auf Nachfrage einmal ziemlich schlecht gelaunt erklärt, der Dieselskandal sei in Wahrheit gar kein Skandal, es habe sich nur um „ein paar ehrgeizige Ingenieure“ gehandelt, die „nach einer eleganten Lösung gesucht“ hätten. Da lag Herr Müller falsch.

Dem Diesel hat es jedenfalls schwer geschadet, obwohl er – und das ist der Treppenwitz – mit der entsprechenden Abgasnachbehandlung auch heute noch der sauberste konventionelle Antrieb ist, den wir haben. Macht aber nichts, denn der ganzen Sache kann man auch etwas Gutes abgewinnen: Viel schneller als erwartet werden wir alle elektrisch fahren. Volkswagen hat schon mehrere Modelle entwickelt. Wegen des schlechten Gewissens. Und Porsche auch. Zwar weiß noch kein Mensch, wo und wie der ganze Strom in die vielen Millionen Autos kommen soll, die dann um uns herumsurren, aber es wird bestimmt ein paar ehrgeizige Ingenieure mit einer eleganten Lösung geben. So lässt sich Zukunft gestalten.

Von Gerd Piper/Autoexperte beim RND