Am Freitag hat „Zack, zack, zack“ Premiere in der naTo Leipzig. Volker Insel hat aus Billy Wilders Filmkomödie „Eins, zwei, drei“ eine eigene Version für die Bühne gemacht: Der Streifen stamm von 1961, wurde aber erst in den 80ern Kult – der Bau der Berliner Mauer hatte Wilder den Erfolg vermasselt.