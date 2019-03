Leipzig

Im Duo mit Audio88 ist Yassin seit zehn Jahren für sarkastisch düsteren Rap mit gesellschaftskritischem Einschlag bekannt. Nun hat der 35-Jährige sein erstes Soloalbum „Ypsilon“ veröffentlicht, ein sehr persönliches und nachdenkliches, das viel über den aktuellen Zustand des Landes aussagt. Vor seinem Konzert am Samstag im Naumanns sprachen wir mit dem Künstler.

Auf „Ypsilon“ heißt es im Eröffnungstrack „Haare grau“: Du willst nie wieder der Alte sein. Was ist denn der „neue“ Yassin? Was war so schlimm am Alten?

Yassin: Es ist nichts schlimm am Alten. Es geht eher um die Veränderungen, die man durchmacht, theoretisch jeden Tag. Man kann sich daran aufreiben, oder man heißt diese Veränderungen willkommen und versucht, sie mitzugestalten. Keine Angst davor haben zu müssen, darum ging es mir. Bei mir haben sich in den letzten Jahren viele Dinge verändert, das zelebriere ich auf dem Song.

„Immer das Handeln hinterfragen“

Welche Veränderungen zum Beispiel?

Allein meine Lebenseinstellung, das hört man auf dem Album in verschiedenen Facetten. Oder ganz praktische Dinge: dass ich aufgehört habe zu rauchen und vegan geworden bin. Das sind Dinge, die ich vorher nicht für möglich gehalten und doch geschafft habe. Man sollte nicht aufhören, sich und sein Handeln zu hinterfragen und so zu verändern, dass man sich wohlfühlt.

Die neuen Songs sind zum Teil autobiografisch, sehr persönlich, fast intim. Ist es als Künstler nicht auch kritisch, Leben und Kunst so eng zu verbinden?

Für mich war das immer so. Auch die Sachen, die ich mit Audio88 mache, sind persönlich. Da sage ich nicht, ‚ich fühle’, sondern ‚ich denke’. Aber Gedanken sind ja auch oft Ausdruck von Gefühlen oder Erlebtem. Für mich ist Musik, in der sich der Künstler zeigt, immer die spannendere gewesen – gerade was Rap angeht.

Zusammen mit Audio 88 hast du mal gerappt: „Glückliche Menschen machen schlechtere Musik“. Hast du noch genug Unglück und Wut in dir? Wird es Euch wieder als Duo geben?

Definitiv! Das Album beschäftigt sich stark mit mir als Einzelperson. Die Spezialität, die wir gemeinsam haben: Wir betrachten den Kontext: das Weltgeschehen, die Gesellschaft oder auch den Kulturbetrieb, in dem wir aktiv sind. Oder setzen einfach auf all das einen großen Haufen und machen einen witzigen Song. Das wird’s auf jeden Fall wieder geben. Wahrscheinlich härter als vorher – weil die Zeiten härter geworden sind.

„In Zeiten des Kriegs sehnen wir uns nach Frieden“ heißt es. Momentan hat man fast das Gefühl, es wäre andersrum: Wir sehen „Zielscheiben statt Gesichter“, wie du es ausdrückst. Statistisch leben wir in den sichersten Zeiten der Menschheitsgeschichte – woher kommt dann die Aggression?

Ich glaube, da ist viel Angst im Spiel. Angst macht Menschen empfänglich für Heilsversprechungen. Vor allem in der Wohlstandsgesellschaft, wo nicht alle den gleichen Wohlstand haben, aber so nah dran sind, dass sie den der anderen sehen können. Der Kapitalismus ist so ausgewachsen und raffiniert geworden, dass er keinen Aspekt des Lebens mehr unberührt lässt. Das erhöht wahnsinnig den Druck, etwas erreichen, besitzen oder nicht verlieren zu wollen. Daher rührt viel Angst, Zorn, Unverständnis und Ohnmacht.

Im Song „Meteoriten“ heißt es: „Es ist, als ob die ganze Welt an meinen Lippen hängt, doch ich finde keine Worte“. Klingt nach dem Nachdenken über deine Verantwortung als Künstler, über Erwartungshaltung...

Ich sehe für mich als Künstler keine Verantwortung. Ich habe Privilegien, aber daraus folgt, vor allem bei meiner Größe, nicht zwangsläufig Verantwortung. Aber klar – den Kampf oder das Arrangieren mit einer Erwartungshaltung, den kenne ich seit Jahren. Aber je länger ich Musik mache, desto mehr schwindet der auch. Man fragt sich halt immer: Der Konflikt, den ich gerade habe, finde ich dafür die besten Worte, das auszudrücken? Beherrsche ich mein Handwerk gut genug, um dem Thema gerecht zu werden? Das ist der Anspruch an mich selbst.

Hip-Hop war bis vor einigen Jahren nicht gerade das Mekka politischer Musik. Heute kommen Impulse gerade von hier. Warum?

Ich glaube, der große Textanteil macht es leichter, Themen zu behandeln. Ein gesellschaftskritischer Song, der in nur zweieinhalb Strophen jeweils vier bis acht Sätze zur Verfügung hat, ist deutlich schwieriger als einer, der 32 bis 48 Zeilen oder Sätze hat. Das eröffnet viele Möglichkeiten. Der Anteil an politischem Rap ist gleichbleibend, vielleicht sogar etwas gesunken. Die Tatsache, dass das jetzt mehr Bildfläche bekommt, liegt daran, dass Rap größer geworden ist. Selbst wenn jemand seit 20 Jahren Punk hört, ist der in seiner Sozialisation auch mit Rap aufgewachsen. Selbst wenn er es nicht aktiv gehört hat, wurde man damit beschallt – von Freunden oder in der Öffentlichkeit. Das macht empfänglicher, spätestens, wenn dann noch die richtigen Inhalte kommen.

Trotzdem muss sich Hip Hop immer noch mit Dingen wie Sexismus auseinandersetzen, vielleicht auch mehr als andere Genres. Wie denkst du darüber?

Ich glaube, dass Rap nicht sexistischer ist als Volksmusik. Die Ausdrucksweise aber ist unmissverständlich. Die Klischees und Denkweisen werden viel kompromissloser dargelegt als vielleicht bei einer zurecht operierten Schlagersängerin, die unentwegt davon singt, dass sie in ihrem Gefühlsleben oder ihrer Lebensgestaltung komplett abhängig ist von der Zuneigung eines Mannes. Ich will da jetzt keine große Verteidigung ins Feld führen, ich glaube eher, dass das ein gesellschaftliches Problem ist, was im Rap unmaskiert zu Tage tritt. Bestimmt auch ein kultureller Konflikt, weil im Rap einfach alle Kulturen Platz finden können, wenn sie wollen.

Von Karsten Kriesel