30 Jahre „Literarisches Quartett“

Berlin. „Und so sehen wir betroffen / den Vorhang zu und alle Fragen offen“: Dieses abgewandelte Brecht-Zitat beschloss 13 Jahre lang die wohl kultigste Literatursendung des deutschen Fernsehens. Am 25. März 1988 feierte die ZDF-Sendung „Das Literarische Quartett“ mit Marcel Reich-Ranicki Premiere. 30 Jahre später ist das Format ein anderes, doch es hat sich bewährt auf einem Buchmarkt, der sich in Zeiten von Self-Publishing, Amazon und E-Book grundverschieden darstellt im Vergleich zum Jahr 2001, als das Ursprungs- „Quartett“ sich verabschiedete.

Kategorisch, unverblümt, apodiktisch – Marcel Reich-Ranicki war kein Mann für graue Zwischentöne. Der 2013 verstorbene Literaturliebhaber konnte ein furchtbares Ekel sein und zugleich ein leidenschaftlicher Anwalt für Autoren, die er zu seinem persönlichen Kanon zählte. Diese unverfrorene Subjektivität machte ihn so unverwechselbar.

Zu seinen Markenzeichen beim „Quartett“ gehörten der erhobene Zeigefinger und die niedersausenden Fäuste, mit denen er zum letzten Verdikt ansetzte. Mit einer wegwerfenden Handbewegung konnte er ein ganzes Buch verdammen, sein gequälter Blick angesichts der Ausführungen seiner Gesprächspartner hatte hohen Unterhaltungswert. Als polemischer Kritiker trug Marcel Reich-Ranicki wesentlich zum Erfolg der Sendung bei. Der Literaturpapst mit dem rollenden R war auf dem Höhepunkt seines Erfolgs die meistparodierte Person Deutschlands, noch vor Politikern und Popstars.

Legendär ist der vor der Kamera ausgetragene Geschlechterkampf mit Sigrid Löffler im „Literarischen Quartett“. In der Diskussion um Haruki Murakamis Roman „Gefährliche Geliebte“ warf Ranicki seiner Kollegin vor, kein Gespür für Erotik zu haben.

Das aktuelle Team: Christine Westermann, Volker Weidermann, Thea Dorn. Quelle: Svea Pietschmann

Auch ein anderer sexistischer Ausrutscher hätte heute wohl für einen Aufschrei bei Twitter gesorgt: Bei dem von ihm mitbegründeten Klagenfurter Wettlesen um den Bachmann-Preis kanzelte der Juror 1977 eine Autorin mit den Worten ab: „Wen interessiert schon, was die Frau denkt, was sie fühlt, während sie menstruiert? Das ist keine Literatur – das ist ein Verbrechen.“

Nach 14 Jahren Pause wurde das Format 2015 mit sechs Ausgaben pro Jahr neu aufgelegt. Wieder diskutiert ein festes Ensemble mit einem Gast aus der Literaturszene über Neuerscheinungen. Gastgeber ist der „Spiegel“-Autor Volker Weidermann. Zum Start sagte er im Interview: „Die Literaturkritik ist im Zuge der Medienkrise immer mehr unter Druck. Aber Literatur ist essenziell für die Gesellschaft. Man braucht da einfach jemanden, der sich kümmert.“ Zu Beginn war die Skepsis angesichts der großen Fußstapfen von Reich-Ranicki groß. Doch mittlerweile behauptet sich das Format seit knapp drei Jahren in einer Zeit, da die Sendeplätze für die Kultur kürzer werden. Zwar gilt es in der Buchszene nicht mehr als unerlässlich, die Sendung zu verfolgen, doch sie bleibt eine wichtige Referenzgröße. Das lässt sich an aktuellen Twitterkommentaren ablesen, wie: „Ich schaue ,Das Literarische Quartett’ und mag es sehr, wie Volker Weidemann die alten Frisuren von Christoph Schlingensief aufträgt.“

Die Neuauflage hat gegenüber dem Original auch Vorteile: Die Tage der chauvinistischen Sprüche sind Geschichte. Zu den festen Gästen gehört Ex-„Zimmer frei“-Moderatorin Christine Westermann, die in der Talkrunde eine Art Mutterrolle einnimmt. Seit gut einem Jahr gehört auch die Autorin und Fernsehmoderatorin Thea Dorn zum festen Ensemble des „Literarischen Quartetts“. Sie löste den Schriftsteller Maxim Biller ab und ist mit ihrer Mischung aus spitzer Zunge und Intellekt eine Bereicherung für die Sendung. Die nächste Ausgabe ist am 20. April zu sehen. Aufgezeichnet werden die Sendungen im Berliner Ensemble – womit auch Bertolt Brecht weiterhin mit dem Format verbunden ist.

Von Nina May/RND