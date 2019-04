Istanbul

Die vier Auslandssender Deutsche Welle ( DW), BBC, France24 und Voice of America (VOA) haben einen neuen türkischsprachigen YouTube-Kanal gestartet. Repräsentanten der vier internationalen Auslandssender, unter ihnen DW-Intendant Peter Limbourg, stellten das Angebot am Montag in Istanbul vor und schalteten den Kanal mit dem Namen „+90“ auch gleich frei.

Viele türkische Journalisten sind im Gefängnis oder stehen vor Gericht

Das gemeinsame Angebot soll Nutzern in der Türkei und weltweit Hintergrundberichte, Interviews und Reportagen zum gesamten Spektrum gesellschaftspolitischer Themen bieten. Eine Programm-Managerin der Deutschen Welle in Berlin koordiniert und kuratiert die von den einzelnen Sendern unabhängig produzierten Beiträge. Pro Woche wird es zunächst drei neue Videos geben. Zehn sind bereits hochgeladen.

Zur Premiere waren zum Beispiel eine BBC-Serie über die Arbeitslosigkeit unter türkischen Hochschulabsolventen und eine DW-Reportage über die Krise in der Bauwirtschaft online, außerdem ein Beitrag darüber, wie Istanbul zur Betonwüste zu werden droht.

Das Angebot kommt in einer Zeit starken Drucks auf die türkischen Medien. Seit einem Putschversuch im Jahr 2016 stehen sie zum großen Teil unter direktem oder indirektem Einfluss der Regierung. Viele Journalisten sind im Gefängnis oder stehen vor Gericht.

Limbourg will beitragen, „eine Pluralität der Meinungen zu garantieren“

„Wir haben alle zusammen gemerkt, dass die Sprachlosigkeit zwischen der Türkei und unseren Ländern zugenommen hat. Auch, dass in der Türkei Populismus und Nationalismus nach vorne gebracht werden und dass die Pressefreiheit in Gefahr ist, um es mal vorsichtig auszudrücken“, sagte DW-Intendant Peter Limbourg am Montag.

Der Kanal solle eine zusätzliche Möglichkeit für unabhängige Berichterstattung und Diskussion bieten. „Wir werden nicht alle kritischen Stimmen, die weggefallen sind, ersetzen können, aber wir hoffen, dazu beitragen zu können, eine Pluralität der Meinungen zu garantieren“, sagte Limbourg. Die Deutsche Welle hat für das Angebot vom Bundestag nach Angaben des Intendanten eine Anschubfinanzierung von fünf Millionen Euro für zwei Jahre erhalten.

Von Christine Röhrs