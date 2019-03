Köln

Macht, Geld, Prestige und natürlich Liebe - eben alles was zählt, zumindest wenn es um die gleichnamige Daily Soap von RTL geht. Neben GZSZ und „Unter uns“ ist „Alles was zählt“ (AWZ) die dritte tageswöchentliche Serie des Senders, um die sich seit 2006 eine große Fangemeinschaft gebildet hat.

Die erfolgreiche Daily Soap hat inzwischen die 3.000-Folgen-Marke geknackt und wird täglich weiter produziert. Passend zum Titelsong von Christina Stürmer kriegen auch die Fans der Serie „nie genug“. Belegt wird das durch die stabilen Einschaltquoten (durchschnittlich 12,2 Prozent Marktanteil) und den hohen Zuschauerzahlen (über 2 Millionen).

Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das fiktive Sportzentrum „Steinkamp Sport & Wellness“ in Essen. Andere wiederkehrende Schauplätze sind der „Club A40“ oder die „Kneipe No.7“. Hier nehmen viele Geschichten der zahlreichen Charaktere ihren Lauf. Im Vordergrund steht dabei immer wieder auch der Sport. Neben Tanzen, Boxen und Fußball ist vor allem Eiskunstlauf eine häufig thematisierte Sportart.

Wochenvorschau : So geht es bei AWZ in der Woche vom 4. März bis zum 8. März 2019 weiter

Vorsicht: Es folgen Spoiler. Wenn Sie nicht wissen wollen, wie es bei „Alles was zählt“ weitergeht, sollten Sie hier aufhören zu lesen. (Texte und Bilder: RTL)

Montag, 11. März 2019: Folge 3142

Steffi will ihre Gefühle für Ingo prüfen und lädt ihn zu einem Square-Dance-Abend ein, der jedoch anders endet als erwartet.

Moritz glaubt derweil, seinen Vater gefunden zu haben, aber der antwortet nicht auf seine Nachricht. Verletzt schreibt er ihm eine wütende Mail, worauf er eine bestürzende Entdeckung macht.

Christoph versucht, seinen Stress wegen Carlos vor Vanessa zu verbergen, aber Vanessa spürt zunehmend, dass etwas nicht stimmt.

Steffi (Madeleine Krakor) und Ingo (André Dietz) bekommen es mit der Angst zu tun... Quelle: TVNOW / Kai Schulz

Dienstag, 12. März 2019: Folge 3143

Als Moritz erfährt, dass der Tote doch nicht sein Vater war, will er nicht weitersuchen, um keine weiteren Enttäuschungen zu erleben.

Dann macht er jedoch eine Entdeckung. Ingo schwebt auf Wolke sieben und glaubt, mit Steffi auf einem guten Weg zu sein. Dann steht auf einmal Ben vor der Tür.

Jenny gerät mit der Eisshow unter Druck, als sie Konkurrenz von „Beauty on Ice“ erhält. Ausgerechnet Simone bietet an, ihr zu helfen.

Moritz (Tijan Nije) wird überall von seiner Vergangenheit eingeholt, Michelle (Franziska Benz) ist jedoch für ihn da. Quelle: TVNOW / Julia Feldhagen

Mittwoch, 13. März 2019: Folge 3144

Simone freut sich, dass Jenny ihre Hilfe zur Rettung der Eisshow annimmt. Sie ahnt nicht, dass sie damit unangenehme Erinnerungen wach ruft.

Moritz haben die Briefe seines Vaters berührt, und nun wächst in ihm die Sehnsucht, ihn kennenzulernen.

Er weiß jedoch nicht, wo er noch suchen soll. Ingo versucht, Steffi zu erobern, und sieht sich auf einem guten Weg, doch im Fieberwahn murmelt Steffi Bens Namen.

Gemeinsam mit Michelle (Franziska Benz, r.), Ronny (Bela Klentze, 2.v.l.) und Marie (Cheyenne Pahde) schöpft Moritz (Tijan Nije) neue Hoffnung, seinen Vater doch noch zu finden. Quelle: TVNOW / Julia Feldhagen

Donnerstag, 7. März 2019: Folge 3140

Christoph wird von Vanessas Rückkehr überrascht und kann vor ihr nicht ganz verbergen, dass er massive Probleme hat.

Jenny bekommt derweil schockierende Nachrichten, die die geplante Eis-Show mit einem Mal zunichte machen.

Steffi ist überrascht, dass sie Ingos Kuss genossen hat. Jetzt muss sie sich ernsthaft fragen, was sie für ihn empfindet.

Beim Tanz mit Steffi (Madeleine Krakor) gehen Ingos (André Dietz) Gefühle mit ihm durch. Quelle: MG RTL D / Kai Schulz

Freitag, 8. März 2019: Folge 3141

Christoph schafft es nicht, Vanessa seine Notsituation zu beichten. Doch sein heimlich aufgezeichnetes Geständnis landet in ihren Händen.

Jenny lehnt unterdessen Deniz‘ Idee, die Eis-Show auf ein Erfolgsbuch zu basieren, zunächst als albern ab. Doch sie wird eines Besseren belehrt.

Pauline hat Schwierigkeiten mit der Beziehungspause. Es trifft sie, dass Finn ihr konsequent aus dem Weg geht...

Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen, M.) zeigt sich vor Marie (Cheyenne Pahde, l.) und Isabelle (Ania Niedieck) entschlossen, das perfekte Material für die Eis-Show zu sichern. Quelle: MG RTL D / Kai Schulz

Sie haben eine Folge von AWZ verpasst?

Regulär wird „Alles was zählt“ immer abends von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Seit der Programmänderung im August 2013 zeigt RTL allerdings keine Wiederholungen von AWZ mehr. Stattdessen wurden diese auf den Bezahlsender Passion, der zur RTL-Gruppe gehört, ausgelagert. Hier wird die Wiederholung der neuesten Folge immer am nächsten Werktag um 8.45 Uhr ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Serie auch online auf TV NOW, dem Zusatzprogramm von RTL, geschaut werden.

Von RND/pf