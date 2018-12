Köln

Ab dem 2. Januar 2019 werden bei der RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ wieder Rosen verteilt – und jetzt steht auch fest, an wen. Der Sender hat die potenziellen Traumfrauen für Bachelor Andrej Mangold zunächst in einem Post auf Instagram und später auch auf seiner Webseite bekanntgegeben.

Ob die große Liebe dabei ist oder ob die Damen die Kuppelshow nur als einen TV-Job betrachten, muss der Bachelor diesmal in Mexiko statt in Miami herausfinden. Kameraaffin sind auf jeden Fall schon mal ein paar von ihnen.

Ist die große Liebe für Andrej Mangold unter den Kandidatinnen?

Da wäre zum Beispiel Christina Graß. Die 30-Jährige aus Hannover war 2017 Miss Norddeutschland und kämpfte 2018 als Ärztin in der Krankenhaus-Soap „Schwestern“ auf RTL 2 schon einmal um die Liebe eines Mannes. Der Bachelor müsste sich allerdings den Platz an Christinas Seite mit jemandem teilen: Ein großer Teil in Christinas Herzen ist bereits für ihr Pferd „Quebracho“ reserviert. Umziehen müsste jedoch keiner der beiden – auch der Bachelor kommt aus Hannover.

Reitet sie mit dem Bachelor in den Sonnenuntergang? Christina ist Pferdeliebhaberin und Kamera erprobt. Quelle: MG RTL D

Sie arbeitet als Model und Kellnerin – und hat laut eigenen Angaben das Herz am rechten Fleck: Cecilia Asoro aus Hamm. Einen bestimmten Typ Mann habe sie nicht. „Charakter macht schön“, sagt die 22-Jährige. Wie viel Charakter Andrej Mangold für die exotische Schönheit hat, wird man ab Januar dann sehen.

Für sie zählt der Charakter eines Mannes: Model Cecilia Asoro. Quelle: MG RTL D

Sie lässt es gern krachen: Jade Übach aus Köln. Die 24-Jährige hat die deutsch-britische Staatsbürgerschaft und will die Welt sehen. Mexiko dürfte da also ins Bild passen. Aber ob auch der Bachelor passt? Langweilen sollte Mangold die Blondine auf jeden Fall nicht, wenn er Interesse an ihr haben sollte. „Ich will immer Action“, sagt Jade über sich.

Actiongeladen: Jade Übach. Quelle: MG RTL D

Alle Bachelor-Kandidatinnen sehen Sie hier:

Zur Galerie Ab dem 2. Januar werden wieder Rosen verteilt – vom neuen Bachelor Profi-Basketballer Andrej Mangold.

Von RND