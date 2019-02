Hannover

Jetzt wird es ernst. Die letzte Woche in der Bachelor-Villa ist angebrochen – danach räumen die Kandidatinnen und Bachelor Andrej Mangold ihre sieben Sachen zusammen und reisen von Mexiko nach Deutschland. Die Homedates stehen an. Und damit rückt auch die finale Entscheidung näher. Acht Frauen sind noch im Rennen und die letzte Rose.

Knutscht Bachelor Andrej Mangold schon wieder?

Bachelor Andrej Mangold will trotz all der zahlreichen Dates sein Ziel nicht aus den Augen verlieren: „Ich suche etwas Echtes. Und nicht Etwas, das vorbei ist, wann das hier vorbei ist.“ In der Villa bittet er Nathalia um ein Einzeldate – statt anstrengendem Actiondate geht Andrej mit Nathalia shoppen, um für das gemeinsame Abendessen das richtige Outfit zu finden. Begleitet von Live-Musik kommen sie sich bei einem romantischen Tanz näher. „Viel intimer und schöner geht es kaum“, gesteht Andrej. Näher geht es aber schon – gibt es einen Kuss?

Sehr viel näher geht nicht mehr: Nathalia und Andrej lassen ihr gemeinsames Date entspannt ausklingen. Quelle: TV NOW

Am nächsten Morgen erhalten die Frauen eine Videobotschaft von Andrej. Für Jade, Eva, und Vanessa geht es zum Gruppendate. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg in den Hafen von Cabo San Lucas, wo Andrej bereits auf die Herzensdamen wartet und sie zu einem Bootsausflug einlädt. Aber gemütlich wird es nicht – Parasailing steht auf dem Programm. Nur auf Eva wartet danach ein romantisches Candle-Light-Dinner, ehe sie den Abend zusammen im Pool ausklingen lassen. Als schließlich ein buntes Feuerwerk den Nachthimmel Mexikos erleuchtet, könnte die Stimmung für ihren ersten Kuss perfekter kaum sein.

Der Bachelor: Plötzlich Tränen

Über ein weiteres Gruppendate in dieser Woche dürfen sich Jenny, Claudia, Nadine und Steffi freuen. In Mexiko wird an diesem Tag der „Día de los Muertos“ gefeiert, ein buntes Fest, an dem bei ausgelassener Stimmung in farbenfrohen Kostümen den Verstorbenen gedacht wird. Gemeinsam mit Andrej machen sich die Ladys für den Abend zurecht.

Acht Frauen und nicht genug Rosen – der Bachelor Andrej Mangold muss sich entscheiden. Quelle: TV Now

Doch gerade noch in Feierlaune, kippt die Stimmung plötzlich. Nadine, die Andrej gegenüber schon mehrfach ihre Zweifel gestanden hat, weint bittere Tränen. Der Bachelor geht nun auf Ursachenforschung.

Kurz vor seiner Entscheidung führt Andrej wieder einmal Gespräche. Vor der Rosenvergabe prophezeit Eva: „Ich kann mir gut vorstellen, dass es heute wieder eine Überraschung geben wird, mit der wir nicht rechnen“.

