Köln

Bachelorette Nadine Klein hat eigentlich die Qual der Wahl: 12 Kandidaten treten in der vierten Folge auf Korfu an, um das Herz des schönen Singles zu erobern. Doch vielleicht nehmen zwei Jungs ihr die Entscheidung in der Folge, die am Mittwochabend bei RTL ausgestrahlt wird, schon vorher ab. Wer erhält von ihr am Ende der Woche eine Rose und kommt damit weiter?

Doch noch kann die Studentin die Auswahl nutzen: Sie lädt Chris und Daniel per Videobotschaft zum einem gemeinsamen Date ein. Dabei müssen die beiden beim Klippenspringen konkurrieren. Denn nur wer die Bachelorette stärker beeindruckt, darf sich auf ein Candlelight-Dinner zu zweit freuen – ohne Konkurrenten. Interesse hat die 32-Jährige erst einmal an beiden: „Ich habe mich für Chris und Daniel entschieden, weil beide mir optisch sehr gut gefallen. Von beiden kam aber noch nicht so viel“, verrät Nadine Klein.

Locker bei der Bierprobe – ernste Gespräche in der Villa

Auch Dave, Alex, Stefan, Brian und Kevin haben am nächsten Tag die Gelegenheit, bei der Bachelorette zu punkten – vielmehr bei ihrem besten Freund Tobi. Der ist angereist, um den Jungs mal gehörig auf den Zahn zu fühlen und dazu haben er und Nadine sich etwas einfallen lassen: Tobi erwartet die Jungs vor der Bierbrauerei der Insel und eröffnet ihnen unter einem Vorwand, dass Nadine bei dem Date heute nicht dabei sein kann. Zunächst machen die Jungs gute Miene zum bösen Spiel, zeigen sich nach der ein oder anderen Bierprobe aber von der lockeren Seite. Was sie nicht wissen: Nadine kann alles mithören.

In der Villa sind die Gespräche mitunter ernster: Am Morgen nach der letzten Nacht der Rosen bittet Rafi die anderen Kandidaten zum Gespräch: „Ihr habt mich oft kritisiert, ich bin oft falsch verstanden worden. Zudem habe ich seit über einer Woche Heimweh – extrem!“ Möchte der 28-Jährige nach Hause? Auch Stefan, der Steuerfachangestellte aus Hannover, hat seine Zweifel: „Bei mir funkt es bislang gar nicht, null.“ Bleibt die Bachelorette jetzt auf ihren Rosen sitzen?

Von RND