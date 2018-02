Berlin-„Tatort“ auf dem roten Berlinale-Teppich

Berlin. Das Fernsehen geht ins Kino: Schon der Vorspann zum neuen „Tatort: Meta“ (Sonntag, 18. Februar, 20.15 Uhr, ARD) zeigt Schattenrisse von Kinozuschauern, die sich gerade auf ihre Plätze begeben. Und dann beginnt auf der großen Leinwand tatsächlich ein „Tatort“. Ein netter Einfall, und davon gibt es zahlreiche in diesem von Sebastian Marka inszenierten Film (Drehbuch: Erol Yesilkaya). Aber vor allem ist dieser ungewöhnliche Krimi eine unterhaltsame Hommage des Fernsehens an den großen Bruder Kino – an die zurzeit laufende Berlinale und an den gleich mehrfach zitierten Filmklassiker „Taxi Driver“.

Gleich zu Anfang wird das allmorgendliche Ritual der beiden Kommissare Robert Karow (Mark Waschke) und Nina Rubin (Meret Becker) gezeigt: Während der ruppige Einzelgänger Karow sofort nach dem Aufstehen erst einmal ausgiebig Liegestütze macht und danach in aller Ruhe zu klassischer Musik frühstückt, schlingt die gestresste Alleinerziehende Rubin gehetzt ihr Frühstück hinunter, sucht verzweifelt ihren Autoschlüssel, um ihren Sohn zur Schule zu fahren. Und erfährt dann von ihrem Sprössling, dass der lieber zu seinem Vater ziehen möchte. Ungerechte Welt? Auch Karow erlebt an diesem Morgen eine unschöne Überraschung.

Film oder Wirklichkeit?

Im Büro ist für ihn ein Paket abgegeben wurden. Darin findet sich ein in Formaldehyd schwimmender Frauenfinger mit einem auffällig lackierten Fingernagel. Abgeschickt wurde die unheimliche Sendung von einem Lagerhaus. Dort finden die beiden Kommissare dann in einem Abstellraum eine große Kiste, in der, ebenfalls in Formaldehyd eingelegt, die Leiche einer jungen Frau liegt. Und zu ihr gehört natürlich der abgeschnittene Finger.

Mieter des Raums ist die Filmfirma Meta, deren bisher einzige Produktion „Meta“ gerade auf der Berlinale ihre Weltpremiere hat. Und als sich Karow und Rubin nun neugierig einen Trailer dieses Streifens anschauen, trauen sie ihren Augen nicht. In dem Trailer geht es scheinbar genau um das Paket, das Karow zugeschickt wurde.

Und es gibt noch weitere erstaunliche Parallelen zwischen dem Film und dem wirklichen Geschehen. So ähnelt das Filmopfer ebenjener ermordeten 14-jährigen Prostituierten, die in der Pathologie seziert wird. Und in den Ermittlern im Film erkennen sie sich dann sogar selbst wieder.

Es beginnt ein wirklich raffiniert inszeniertes Spiel mit verschiedenen (Meta-)Ebenen, in dem die Grenzen zwischen Fiktion und Realität durchlässig sind, sich Film und Wirklichkeit durchdringen und mischen. Und mit „Taxi Driver“ wird sogar noch eine weitere Ebene ins Spiel gebracht, worüber sich dann wohl vor allem Kenner dieses Klassikers mit Robert De Niro freuen werden.

Durchweg überzeugend in Szene gesetzt

Das alles klingt ein wenig kompliziert. Und die dabei erzählte Krimi-Geschichte rund um eine mörderische Verschwörung der geheimnisvollen „Organisation Gehlen“, dem Vorläufer des Bundesnachrichtendienstes, ist sogar ziemlich hanebüchen. Trotzdem macht der Film beim Zuschauen richtig Spaß, weil er nie zu sehr ins Absurde oder vermeintlich Kunstsinnige abrutscht, nie seine Bodenhaftung verliert. Was nicht zuletzt an der pragmatischen Rubin liegt, die den ganzen sich entwickelnden Irrsinn einfach nicht glauben mag und dann aber doch erste Zweifel bekommt, während ihr Kollege Karow schon bald wie ein Besessener diesem unfassbaren Spiel erliegt – und selbst die abstrusesten Verschwörungstheorien für so glaubwürdig hält, dass er nun unbedingt beweisen möchte, dass er recht hat. Und dann entdecken beide schließlich einen Fehler im Film „Meta“. Auch das ist eine wunderschöne Szene für Kino-Enthusiasten. Genau diese Entdeckung hat dann böse Konsequenzen auch für die beiden Kommissare, die mittlerweile eines der originellsten Ermittlerduos dieser Krimi-Reihe sind.

Im ziemlich blutigen Showdown weiß man dann auch, warum Karow wie einst Robert De Niro in „Taxi Driver“ anfangs seinen Körper so gut trainiert hat. Kurzum: Dieser nur vordergründig fürchterlich komplizierte Berliner „Tatort“ ist durchweg überzeugend in Szene gesetzt. Musik, Darsteller, Tempo sind ungemein stimmig. Aber bierernst sollte und darf man die Geschichte dennoch nicht nehmen. Dafür spricht dann auch der überaus überraschende Schluss.

Von Ernst Corinth/RND