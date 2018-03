Gefangene Alphatiere

Mainz. Wenn Frauen im Fernsehen miteinander streiten, herrscht Zickenkrieg. Meist geht es nämlich um Männer in ihrer Funktion als Lover oder Gatte. Über Männer als Konkurrenten im Kampf um Einfluss, Macht und Geld dagegen streiten sich Männer eher untereinander. So gesehen ist ein Dialog, den die schöne Jana mit der noch schöneren Thao auf einer Studi-Party in Frankfurt führt, von Bedeutung.

„Du bist jetzt meine beste Freundin“, sagt die toughe Finanzjongleurin mit den asiatischen Wurzeln zu ihrer scheuen Teamleiterin vom Lande beim Bankhaus Deutsche Global Invest, für das beide gemeinsam ein milliardenschweres Geschäft abwickeln. Doch just als die Angesprochene das Angebot zu glauben scheint, ätzt Thao „Du bist so dämlich“ und steckt die Fronten somit ab. Nach kurzer Pause droht Jana ihrer Kollegin in feinster Alphatiermanier „Ich schmeiß dich aus dem Team“. Kurz darauf eine Kehrtwende: „Wir sind halt Frauen“, klagt Jana jetzt, „Frauen arbeiten nicht zusammen, die bilden keine Clubs, die gehen auch nicht zusammen in den Puff, wir tun lieber so, als würden wir uns hassen, und machen uns gegenseitig kaputt.“

Geschlechterbilder werden reflektiert

So klingt es also, wenn Geschlechterbilder nicht reflexhaft reproduziert, sondern vorbildhaft reflektiert werden. So klingt es, wenn das Fernsehen die ausgetretenen Pfade tradierter Rollen umgeht, statt sie weiter auszutreten. So klingt es in einer der besten Serien, die jemals im Finanzsektor gespielt haben. Sie heißt „Bad Banks“, hat jedoch allenfalls vordergründig mit dem globalen Finanzkapitalismus zu tun. Im Kern geht es um Menschen im Sog von Macht und Gier, von Geld und Einfluss, von Status und Boni. Es ist ein Sog, der alles mitreißt: Männer und Frauen, Manager und Angestellte, Banken, Staaten.

Im Auftrag von Arte und ZDF hat Christian Schwochow ein Panoptikum dieser Entfesselung inszeniert, das alle Denkmäler grenzenloser Kapitalakkumulation erst schleift, dann neu errichtet und abermals einreißt. Das ZDF zeigt den Sechsteiler ab Sonnabend, 22.15 Uhr bis Montag an drei Abenden. Die Grenze von Macht und Ohnmacht ist fließend. Führungskräfte zeigen Schwäche. Was Haupautor Oliver Kienle fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen erdacht hat, ist kein Fortsetzungskitsch zur Bestätigung alter Vorurteile über Manager und gradlinige Normalverdiener. Dank der Figurenzeichnung entsteht hier ein Werk von soziokultureller Tiefe.

Blick in die Psychen der Player

Das Finanzsystem bleibt darin zwar unergründlich. Vor allem dank dreier Figuren gewinnt das Publikum dafür einen Blick in die Psychen der Player, den es so zuvor nie gegeben hat. Jana Liekam (Paula Beer) zum Beispiel hat ihren Luxemburger Job an den Sohn des CEO verloren, kriegt aber eine Chance beim Konkurrenten DGI in Frankfurt, wo sie der Branchenstar Christelle Leblanc (Désirée Nosbusch) zum Preis geheimer Infos über den neuen Arbeitgeber einschleust, namentlich: Investmentchef Gabriel Fenger (Barry Atsma), dem Jana ein gewaltiges Städtebauprojekt in Leipzig finanzieren soll. Allein diese vielschichtigen Charaktere haben so viel Energie, dass man Angst vorm nächsten Bankencrash kriegt.

Schließlich sind auch die Banker mit den dicken Uhren und Dinners zum Wert eines Facharbeiterlohns ihrerseits Gefangene marktradikaler Kräfte, die zu beherrschen selbst Eingeweihten konsequent misslingt. Wahre Macht hat in Christian Schwochows Welt ebenso wie in der realen nur einer: das System. Selten zuvor war diese Erkenntnis so unterhaltsam.

Von Jan Freitag