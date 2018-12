Hamburg

„Stern“-Chefredakteur Christian Krug gibt die Leitung der Redaktion ab und übernimmt neue Aufgaben bei Gruner + Jahr. Nach rund viereinhalb Jahren an der „Stern“-Spitze soll der 52-Jährige vom 1. Januar 2019 an neue Geschäftsfelder entwickeln, wie der Verlag am Dienstag mitteilte. Gleichberechtigte Chefredakteure beim 1948 gegründeten „Stern“ sowie weiteren Publikationen der Marke werden zum Jahresanfang Florian Gless (50) und Anna-Beeke Gretemeier (32).

Krug führte neue Magazine wie „JWD“ ein

„Mit seiner Freude am Journalismus und der großen Lust auf gute Geschichten“ habe Krug das Magazin geprägt und zum Erfolg der neuen Magazine entscheidend beigetragen, teilte Verlagschefin Julia Jäkel mit. Bei Gruner + Jahr erscheinen in der „Stern“-Markenfamilie weitere Magazine wie „Crime“, „Dr. v. Hirschausens Stern Gesund Leben“ und „JWD“. Das neue Team an der Spitze vereine journalistische Leidenschaft, digitales Wissen und Führungskraft, teilte Jäkel mit.

Dazu gehört auch der G+J-Kommunikationschef Frank Thomsen (53), der neben seinen bisherigen Aufgaben die Verlagsleitung „News“ rund um die „Stern“-Familie und auch die von „Wissen“ übernimmt.

Von RND/dpa