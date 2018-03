Claire Underwood regiert im Weißen Haus

Hannover. Es ist geschafft: Im Oval Office regiert eine Frau. Und zwar keine geringere als Claire Underwood. In dem am Montag erschienenen ersten Trailer zur sechsten Staffel „House of Cards“ hat Schauspielerin Robin Wright die Hauptrolle übernommen – und zwar ohne Kevin Spacey als Frank Underwood an ihrer Seite.

Nachdem zahlreiche Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen Spacey bekannt geworden waren, hatte Netflix dem Schauspieler die Zusammenarbeit aufgekündigt. Lange war unklar, wie es weitergehen sollte; lebte die erste Netflix-Eigenproduktion doch von dem Serienfiesling Underwood. Am Ende entschied sich der Streamingdienst das bereits bestehende Skript zur sechsten Staffel einfach umzuschreiben.

We're just getting started. pic.twitter.com/h2XafRynew — House of Cards (@HouseofCards) March 5, 2018

Nun ist der erste Trailer pünktlich zur Oscar-Verleihung erschienen und es scheint so, als dürfte es auch ohne Spacey spannend bleiben. Zunächst geht es mit einer rasanten Kamerafahrt durch die Gänge des Weißen Hauses – bis ins Zentrum der Macht. Hier begrüßt Claire Underwood die Zuschauer streng gescheitelt und mit ähnlich strenger Stimme: „We are just getting started“ („Wir haben gerade erst begonnen“). Die ewige Nummer zwei und wohl wichtigste Strippenzieherin in Washington D.C. ist an der Spitze angekommen.

Da waren sie noch ein Paar: Claire und Frank Underwood (Robin Wright und Kevin Spacey) zog es gemeinsam an die Macht. Bis Kevin Spacey schließlich aus der Serie hinausgeschrieben wurde. Quelle: obs

Spacey und Wright verkörperten in der Emmy- und Golden-Globe-prämierten Politsatire bisher das rücksichtslose Politiker-Ehepaar Frank und Claire Underwood. Frank Underwood war im Verlauf der Serie durch Intrigen und Morde zum US-Präsidenten aufgestiegen – mit Unterstützung seiner Ehefrau. Am Ende der fünften Staffel hatte Claire ihren Mann dann als Präsidentin abgelöst.

Neben Wright sollen in der letzten Staffel auch Diane Lane (53, „Untreu“) und Greg Kinnear (54, „Little Miss Sunshine“) mitspielen, an der Seite von Michael Kelly, Campbell Scott, Jayne Atkinson, Patricia Clarkson und Constance Zimmer.

Neu ist unter anderem, dass es nicht mehr wie gewohnt 13, sondern nur acht Folgen geben wird. Zu sehen werden diese wohl im Herbst 2018 sein.

Von nl/RND