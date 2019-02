Köln

Der gebürtige Mannheimer war 2018 Teilnehmer bei der „Bachelorette“. Bereits da hat er mit seinem Gesang begeistert: „Ich war derjenige, der mit seiner Gitarre und seinem Gesang die erste und schnellste Rose bekommen hat.“ Das war für ihn die Bestätigung, seiner Leidenschaft nachzugehen. Mit der „Bachelorette” hat es leider nicht geklappt, doch sein Liebesglück hat der gebürtige Grieche mit seiner Freundin Bana trotzdem gefunden: „Sie unterstützt mich bei allem und ich unterstütze sie. Wir freuen uns auf das Abenteuer, was uns zusammen erwartet.“ Beide sind jetzt zum Casting von „Deutschland sucht den Superstar“ gereist – Jorgo möchte Sänger werden.

Mit seiner Ausstrahlung und seiner Stimme will Jorgo die Herzen der Menschen berühren: „Ich bin 30 – das heißt, es ist meine letzte Chance und ich bin endlich da, wo ich hingehöre.“ Ausgestattet mit einer Rose für Oana und seiner Gitarre stellt sich Jorgo der Jury. Für Dieter Bohlen gibt es ein besonderes Geschenk: Ein Foto von ihm und seiner Carina, da Jorgo und seine Freundin an dem Tag zusammenkamen, an dem Dieter das Foto gepostet hatte.

Jorgo geht nach seinem Auftritt plötzlich auf die Knie: Ein Heiratsantrag

Seine Herzdame darf auch vor die Jury kommen, überreicht den Herren jeweils eine Rose und unterstützt ihren Jorgo aus nächster Nähe. Mit „Hero“ von Enrique Iglesias will er die Herzen der Jury berühren. Ich finde wenn du gefühlvoll singst und die leisen Stellen singst, ist es wunderschön. Doch sobald du ein bisschen mehr Stimme geben musst, wird es schwach. Da hast du nicht genug Stütze, um diese Dinger zu singen. Aber das ist noch längst nichts alles! Nach seinem Auftritt greift Jorgo in seine Tasche, geht vor Bana in die Knie und sagt: „Ich liebe dich, wir kennen uns schon seit über einem Jahr, wir haben es jetzt gepackt durch die Motivation von Herr Bohlen und ich hoffe, der Ring passt dir. Willst du meine Frau werden?“ Während seine Freundin weint, singt Xavier im Hintergrund leise „You Are So Beautiful“. Bei so viel Romantik kann Bana gar nicht anders, als „Ja!“ sagen. Jorgo und seine Jetzt-Verlobte küssen sich.

Freude pur bei Georgios "Jorgo" Alatsas aus Ludwigshafen. Quelle: MG RTL D / Stefan Gregorow

Und der Auftritt bei DSDS? Reicht es da für ein weiteres „Ja“? Xavier ist nicht überzeugt – und stimmt mit „Nein“. „Ich finde wenn du gefühlvoll singst und die leisen Stellen singst, ist es wunderschön. Doch sobald du ein bisschen mehr Stimme geben musst, wird es schwach. Da hast du nicht genug Stütze, um diese Dinger zu singen“, so Xavier Naidoo. Jorgo protestiert. Er könnte extrem hart an sich arbeiten. Er will, dass Xavier Naidoo es ihm schenkt. Doch der bleibt hart: „Wir müssen aufpassen, dass wir den Leuten nicht den Platz wegnehmen. Ich glaube es ist eher ein Nein leider. Tut mir echt leid. Das war ein bisschen zu schwach.“

Knappe Entscheidung: Jorgo darf hoffen

Auch Oana lässt sich nicht erweichen: „Es bricht mir das Herz, dir zu sagen, dass es mich nicht erreicht hat.“ Pietro hat Verständnis für Jorgo – und für die Liebe. „Natürlich bist du nicht der größte Sänger, aber ich habe es dir abgekauft, dass du es aus dem Herzen machst“, sagt DSDS-Gewinner Pietro Lombardi. „Du hast versucht so viel wie möglich Gefühle rein zu packen, hast deine Frau angeguckt. Für mich war das echt.“ Er hält zu Jorgo – und gibt ein „Ja“. Das erste in dieser Jury-Runde. Und Jorgo hat Glück. Auch Dieter Bohlen wird warm ums Herz: „Ich kann die Frau da nicht weinen lassen – du bekommst von mir ein Ja.“

Zwei gegen Zwei: Und nun? In so einer Patt-Situation kommt der Jury-Joker von „ Deutschland sucht den Superstar“ zum Einsatz. Und die gesamte Jury folgt seinem Urteil. Jorgo hat Glück – bei ihm ist es Dieter. Oana kommentiert nur: „Du kannst dich bei deiner Frau bedanken.“

Von RND/goe