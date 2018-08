Diese Star-Trek-Gadgets gibt es in Wirklichkeit

Medien Kult-Serie - Diese Star-Trek-Gadgets gibt es in Wirklichkeit Star Trek ist nicht nur Vorreiter für das Science-Fiction-Genre gewesen. Die Serie ist auch Vorbild für viele Erfindungen, die heute jeder kennt. So hat Star Trek unseren Alltag beeinflusst.

An was erinnert dieser Star-Trek-Kommunikator? Richtig, an ein Klapphandy. Viele Erfindungen aus Star Trek sind heute schon längst Wirklichkeit geworden. Quelle: dpa