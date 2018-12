Hannover

Am 9. Dezember 2018 feiert ProSieben den Disney Day. Bereits zum fünften Mal widmet sich der Sender ganz dem Zauber beliebter Disney-Filme und hält dabei sowohl weltbekannte Klassiker als auch eine Free-TV-Premiere als Höhepunkt bereit. Hier finden Sie das komplette Programm des Disney Days.

Was ist der Disney Day 2018?

Passend zum Weihnachtsfest sendet ProSieben einen ganzen Tag lang Disneyfilme und macht den 2. Advent zu einem Familien-Fernsehtag. Der Disney Day fand bereits von 2009 bis 2012 statt, danach wurde es jedoch einige Jahre still um das Event.

2018 ist der Disney Day nun endlich zurück und hat neben Zeichentrick-Klassikern von „ Micky Maus“ über moderne Animationsfilme wie „Rapunzel“ bis hin zu Popcornkino wie „Fluch der Karibik“ ein vielseitiges Programm für alle Disney-Fans zu bieten. Passend zum 90. Jubiläum von Disney läutet Micky Maus den Tag mit dem Kurzfilm „Mickys Filmabend“. ein.

Disney Day 2018 Programm am 9. Dezember

• 7.30 Uhr: Micky Mouse Short – Mickys Filmabend

• 7.35 Uhr: Ralph Reichts 2 – Das große Prosieben TV-Special zum Film

• 7.40 Uhr: Freaky Friday

• 9.30 Uhr: Die Jagd zum magischen Berg

• 11.10 Uhr: Kurzfilm – Die Unglaublichen: Jack-Jack Attack

• 11.15 Uhr: Verwünscht

• 13:20 Uhr: Mary Poppins’ Rückkehr – Das große Prosieben TV-Special zum Film

• 13:25 Uhr: Rapunzel – Neu verföhnt

• 15.20 Uhr: Rapunzel – Verföhnt, verlobt, verheiratet

• 15.25 Uhr: Die Monster AG

• 17.10 Uhr: Die Monster Uni: Party Central

• 17.15 Uhr: – kurze Unterbrechung des Disney Days durch Newstime –

• 17.25 Uhr: Fluch der Karibik

• 20.15 Uhr: The Jungle Book

Highlights des Disney Days 2018

Der Disney Day bietet ein buntes Programm, bei dem sowohl Zeichentrickfilme als auch Animationsfilme und Realverfilmungen gezeigt werden. Eines der Highlights dürfte für viele Zuschauer der Film „The Jungle Book“ werden, der zum ersten Mal im Free-TV gezeigt wird.

Des weiteren zeigt ProSieben zwei TV-Specials zu kommenden Disney Filmen. Das ist zum einen der anstehende Animationsfilm „Ralph Reichts 2“, der am 24. Januar 2019 in die deutschen Kinos kommt. Zum anderen gibt es ein Special zu „Mary Poppins’ Rückkehr. Nach mittlerweile 54 Jahren erhält der Fantasyfilm „Mary Poppins“ eine Fortsetzung, die zum 20. Dezember in die deutschen Kinos kommt.

Das restliche Programm besteht aus beliebten Animationsfilmen wie „Rapunzel“ oder „Die Monster AG“, mit „Fluch der Karibik“, „Verwünscht“ und „Die Jagd zum magischen Berg“ gibt es außerdem auch drei Realverfilmungen.

Von RND/do