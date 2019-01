Köln

Das Dschungelcamp ist seit Jahren das großes Trash-TV-Spektakel von RTL. Am 11. Januar 2019 startet die 13. Staffel von „ Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ und wieder zieht eine erlesene Auswahl an Promis in den Dschungel. Glaubt man den Gerüchten um die Dschungelkandidaten für Staffel 13, dann hat RTL mal wieder einen bunten Mix getroffen: Streit und Drama scheinen programmiert.

Dass RTL den Starttermin des Dschungelcamps offiziell bestätigt hat, ist bereits bekannt. Doch wie geht es weiter? Die Sendetermine aller Folgen, sowie alle Informationen zum Livestream finden Sie hier.

Dschungelcamp 2019 live im TV: Alle Folgen bei RTL im TV sehen

Das Dschungelcamp 2019 startet am 11. Januar um 21.15 Uhr auf RTL. Danach beginnt das Dschungelcamp immer um 22.10 Uhr oder um 22.15 Uhr. Den Dschungeltalk „ Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach” kann man auf RTLplus direkt nach der jeweiligen Folge sehen.

Jedoch nur an Werktagen, denn am Samstag und Sonntag läuft der Dschungeltalk auf RTL. Die Wiederholung der jeweiligen Folge läuft immer nachts, nachdem die entsprechende Folge ausgestrahlt wurde. Die genauen Sendetermine finden Sie in der Tabelle weiter unten.

Dschungelcamp 2019 Livestream : Alle Folgen bei RTL streamen

Das Dschungelcamp 2019 findet nicht mehr ausschließlich vor dem heimischen TV-Gerät statt. Insbesondere für unterwegs ist der Livestream praktisch, da das Dschungelcamp auf mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets geschaut werden kann. Wer die RTL-Show lieber im Livestream schauen möchte, dem bietet der Sender ein Streaming-Angebot an.

TV Now: Hier können Sie alle Folgen des Dschungelcamps 2019 im Livestream von RTL verfolgen.

Über TV Now sind auch Programme weiterer Sender aus der RTL-Gruppe online am PC, Laptop, Smartphone oder Tablet im Livestream erhältlich.

Für mobiles Streaming steht in den App-Stores die „TV-Now“ App kostenlos zum Download bereit. Android-Nutzer finden diese im Google Play Store und Apple-Besitzer bei iTunes.

Um den Livestream sehen zu können, benötigt es ein Abonnement bei TV Now. Somit ist der Livestream von RTL zwar nicht kostenfrei, aber mit einem kleinen Trick, kommt man um die Kosten herum. Der Streaming-Dienst bietet nämlich ein kostenloses 30-Tage-Testabo an.

Wer monatlich 2,99 für das Abo von TV Now nicht bezahlen möchte, kündigt dieses nach dem Dschungelcamp einfach wieder auf. Das Abo ist nämlich jederzeit kündbar.

Achtung: Ein Livestream ist mit sehr hohen Datenmengen verbunden. Wer also über das Smartphone oder dem Tablet streamt, sollte währenddessen mit einem stabilen Wlan verbunden sein, sonst ist das Kontingent der mobilen Daten des Mobilfunkvertrages schnell aufgebraucht.

Dschungelcamp 2019: Wiederholungen gratis streamen

Sendung verpasst? Kein Problem, denn auch hier bietet der Streamingdienst TV Now alle Folgen von RTL per Stream an. Jede einzelne Folge ist dabei in mehrere Abschnitte aufgeteilt.

Das ermöglicht es direkt an die Highlights der Folge oder etwa ans Ende zu springen, wenn die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich die Zuschauer-Votings bekannt geben.

Dschungelcamp 2019: Livestream nur in Deutschland ?

Den Dschungelcamp Livestream 2019 gibt es nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wer also versucht aus dem Ausland zu streamen, wird durch sogenanntes „Geoblocking” geblockt.

Dschungelcamp 2019: Alle Sendetermine auf RTL

11. Januar 2019 – Freitag – Dschungelcamp 2019 (Start, Folge 1) – RTL von 21.15 Uhr bis 00.00 Uhr

12. Januar 2019 – Samstag – Dschungeltalk – RTLplus von 00.00 Uhr bis 01.00 Uhr

12. Januar 2019 – Samstag – Dschungelcamp 2019 (Wdh. Folge 1) – RTL von 00.30 Uhr bis 03:05 Uhr

12. Januar 2019 – Samstag – Dschungelcamp 2019 (Folge 2) – RTL von 22.15 Uhr bis 00.00 Uhr

13. Januar 2019 – Sonntag – Dschungeltalk – RTLplus von 00.00 Uhr bis 01.00 Uhr

13. Januar 2019 – Sonntag – Dschungelcamp 2019 (Wdh. Folge 2) – RTL von 02.40 Uhr bis 04.05 Uhr

13. Januar 2019 – Sonntag – Dschungelcamp 2019 (Folge 3) – RTL von 22.10 Uhr bis 23.30 Uhr

13. Januar 2019 – Sonntag – Dschungeltalk – RTLplus – von 23.20 Uhr bis 00.30 Uhr

14. Januar 2019 – Montag – Dschungelcamp 2019 (Wdh. Folge 3 – RTL von 00.30 Uhr bis 01.40 Uhr

14. Januar 2019 – Montag – Dschungelcamp 2019 (Folge 4) – RTL von 22.15 Uhr bis 00.00 Uhr

15. Januar 2019 – Dienstag – Dschungeltalk – RTLplus – von 00.00 Uhr bis 00.55 Uhr

15. Januar 2019 – Dienstag – Dschungelcamp 2019 (Wdh. Folge 4) – RTL von 00.30 Uhr bis 02.00 Uhr

15. Januar 2019 – Dienstag – Dschungelcamp 2019 (Folge 5) – RTL von 22.15 Uhr bis 00.00 Uhr

16. Januar 2019 – Mittwoch – Dschungeltalk – RTLplus von 00.00 Uhr bis 00.55 Uhr

16. Januar 2019 – Mittwoch – Dschungelcamp 2019 (Wdh. Folge 5) – RTL von 00.30 Uhr bis 02.05 Uhr

16. Januar 2019 – Mittwoch – Dschungelcamp (Folge 6) – RTL von 22.15 Uhr bis 23.15 Uhr

16. Januar 2019 – Mittwoch – Dschungeltalk – RTLplus von 23.15 Uhr bis 00.10 Uhr

17. Januar 2019 – Donnerstag – Dschungelcamp 2019 (Wdh. Folge 6) – RTL von 22.15 Uhr bis 23.15 Uhr

17. Januar 2019 – Donnerstag – Dschungelcamp (Folge 7) – RTL von 22.15 Uhr bis 23.30 Uhr

17. Januar 2019 – Donnerstag – Dschungeltalk – RTLplus von 23.30 Uhr bis 00.25 Uhr

18. Januar 2019 – Freitag – Dschungelcamp 2019 (Wdh. Folge 7) – RTL von 00.30 Uhr bis 01.40 Uhr

18. Januar 2019 – Freitag – Dschungelcamp (Folge 8) – RTL von 22.15 Uhr bis 00.00 Uhr

19. Januar 2019 – Samstag – Dschungeltalk – RTLplus von 00.00 Uhr bis 00.55 Uhr

19. Januar 2019 – Samstag – Dschungelcamp 2019 (Wdh. Folge 8) – RTL von 00.30 Uhr bis 02.50 Uhr

19. Januar 2019 – Samstag – Dschungelcamp (Folge 9) – RTL 22.15 Uhr bis 23.15 Uhr

19. Januar 2019 – Samstag – Dschungeltalk – RTLplus von 23.15 Uhr bis 00.20 Uhr

20. Januar 2019 – Sonntag – Dschungelcamp 2019 (Wdh. Folge 9) – RTL von 01.55 Uhr bis 02.50 Uhr

20. Januar 2019 – Sonntag – Dschungelcamp (Folge 10) – RTL von 22.15 Uhr bis 23.30 Uhr

20. Januar 2019 – Sonntag – Dschungeltalk – RTLplus von 23.30 Uhr bis 00.35 Uhr

21. Januar 2019 – Montag – Dschungelcamp 2019 (Wdh. Folge 10) – RTL von 00.35 Uhr bis 01.45 Uhr

21. Januar 2019 – Montag – Dschungelcamp (Folge 11) – RTL von 22.15 Uhr bis 00.00 Uhr

22. Januar 2019 – Dienstag – Dschungeltalk – RTLplus von 22.15 Uhr bis 00.00 Uhr

22. Januar 2019 – Dienstag – Dschungelcamp 2019 (Wdh. Folge 11) – RTL von 22.15 Uhr bis 00.00 Uhr

22. Januar 2019 – Dienstag – Dschungelcamp (Folge 12) – RTL von 22.15 Uhr bis 00.00 Uhr

23. Januar 2019 – Mittwoch – Dschungeltalk – RTLplus von 00.00 Uhr bis 00.55 Uhr

23. Januar 2019 – Mittwoch – Dschungelcamp 2019 (Wdh. Folge 12) – RTL von 00.30 Uhr bis 02.05 Uhr

23. Januar 2019 – Mittwoch – Dschungelcamp (Folge 13) – RTL von 22.15 Uhr bis 23.15 Uhr

23. Januar 2019 – Mittwoch – Dschungeltalk – RTLplus von 23.15 Uhr bis 00.10 Uhr

24. Januar 2019 – Donnerstag – Dschungelcamp 2019 (Wdh. Folge 13) – RTL von 00.30 Uhr bis 01.25 Uhr

24. Januar 2019 – Donnerstag – Dschungelcamp (Folge 14) – RTL von 22.15 Uhr bis 23.30 Uhr

24. Januar 2019 – Donnerstag – Dschungeltalk – RTLplus von 22.15 Uhr bis 00.00 Uhr

25. Januar 2019 – Freitag – Dschungelcamp 2019 (Wdh. Folge 14) – RTL von 00.30 Uhr bis 01.40 Uhr

25. Januar 2019 – Freitag – Dschungelcamp (Folge 15) – RTL von 22.15 Uhr bis 23.15 Uhr

25. Januar 2019 – Freitag – Dschungeltalk – RTLplus von 23.15 Uhr bis 00.10 Uhr

26. Januar 2019 – Samstag – Dschungelcamp 2019 (Wdh. Folge 15) – RTL von 00.30 Uhr bis 01.25 Uhr

26. Januar 2019 – Samstag – Dschungelcamp (Finale, Folge 16) – RTL von k.A. bis k.A.

k.A. – k.A. – Dschungeltalk – RTLplus von k.A. bis k.A.

k.A. – k.A. – Dschungelcamp 2019 (Wdh. Finale, Folge 16) – RTL von k.A. bis k.A.

27. Januar 2019 – Sonntag – Dschungelcamp (Das große Wiedersehen Folge 17) – RTL von k.A. bis k.A.

k.A. – k.A. – Dschungeltalk – RTLplus von k.A. bis k.A.

k.A. – k.A. – Dschungelcamp 2019 (Wdh. Das große Wiedersehen Folge 17) von k.A. bis k.A.

Von Timo Röske / RND