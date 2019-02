Berlin

„Die Leitungen sind geschlossen, das ist aber die einzige schlechte Nachricht heute“, brüllte Moderatorin Babara Schöneberger dem TV-Zuseher entgegen. Deutschland hat sich entschieden. Das Duo S!sters darf die Nation beim 64. Eurovision Song Contest in Tel Aviv vertreten.

Die beiden Sängerinnen treten mit dem Song „Sister“ beim ESC-Finale am 18. Mai in Tel Aviv an. S!sters setzten sich am Freitagabend in Berlin in der TV-Sendung „Unser Lied für Israel“ gegen sechs Konkurrenten durch.

Hier alle Kandidaten im Überblick:

Zur Galerie Beim Eurovision Songcontest Vorentscheid wurde „unser Song für Isreal“ gesucht – diese Kandidaten waren dabei.

Echte und selbst ernannte Experten lagen daneben. Sie hatten dem Duo „Sisters“, bestehend aus der 19-jährigen Garbsenerin Carlotta Truman und ihrer 26-jährigen Partnerin Laurita Kästel aus Wiesbaden, im Vorfeld des deutschen Vorentscheids zum Eurovision Song Contest (ESC) in Berlin bestenfalls Außenseiterchancen eingeräumt – und mussten sich eines Besseren belehren lassen. Publikum, Jury und Experten hievten Truman und Kästel auf Platz eins.

Schöneberger und Zervakis führen durch den Abend

Entertainerin und ESC-Expertin Barbara Schöneberger moderierte die Show gemeinsam mit „Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis. Vor den rund 1000 Zuschauern im TV-Studio traten Stargäste wie Rockmusiker Udo Lindenberg im Duett mit Popsänger Andreas Bourani, der ESC-Vierte Schulte („You Let Me Walk Alone“) und ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut („Satellite“) auf.

Vorjahreskandidat Michael Schulte nahm diesmal neben „The Voice of ESC“ Peter Urban in der Kommentatorenkabine Platz. Beeindruckt zeigte er sich von den Kandidaten, die sich um seine Nachfolge bewarben: „Ein unfassbar hohes Niveau“. Den S!sters bescheinigte er „unfassbar tolle Stimmen, die perfekt zusammenpassen“. Auch Kommentator Urban lobte das Duo - und die Botschaft des Songs: zusammen sind wir stark.

Weiterlesen: Eurovision Song Contest in Israel: Hohe Ticketpreise sorgen für Ärger

Von RND/ka/ Bernd Haase/dpa