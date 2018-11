Berlin

Wer tritt Michael Schultes Nachfolge beim ESC an? Vielleicht einer von ihnen: Aly Ryan, BB Thomaz, Linus Bruhn, Gregor Hägele, Lilly Among Clouds und Makeda sind die Kandidatinnen und Kandidaten, die schon feststehen und bei „Unser Lied für Israel“ antreten werden. Das Erste zeigt den deutschen ESC-Vorentscheid im kommenden Februar, Moderatorinnen sind Barbara Schöneberger und Linda Zervakis.

Der NDR ist mit weiteren Künstlern im Gespräch

Zwei Gruppen haben die sechs Acts ausgesucht: die 100 Mitglieder einer Eurovisions-Jury und eine 20-köpfige internationale Experten-Jury. Ursprünglich hatten 965 mögliche Teilnehmer zur Auswahl gestanden. Der NDR ist derzeit mit weiteren Acts im Gespräch, über deren Teilnahme die Jurys noch entscheiden werden.

Thomas Schreiber, bei der ARD Koordinator für Unterhaltung, sagt: „Unsere sechs Eurovisions-Kandidaten arbeiten mit großer Leidenschaft und Konzentration im Song Writing Camp an ihren möglichen Liedern für Israel.“ Darunter ist auch die Multiinstrumentalistin Aly Ryan aus Oberursel, die mittlerweile in Los Angeles lebt und Indie-Pop macht. Anfang des Jahres veröffentlichte sie ihre Debütsingle „No Parachute“, die in Deutschland erfolgreich in den Top 10 landete.

Die Kandidaten und Kandidatinnen haben schon Bühnenerfahrung

BB Thomaz aus Düsseldorf sang sich bei der Show „The Voice of Germany“ im vergangenen Jahr bis ins Finale. Die Sängerin, Songwriterin und Produzentin bekam 2016 den „Deutschen Rock und Pop Preis“ unter anderem für ihren Song „Don“t Go Missing“.Linus Bruhn ist ein Sänger und Songwriter aus Hamburg, der drei Jahre lang den kleinen Tarzan im gleichnamigen Hamburger Musical spielte, 2015 an „The Voice of Germany“ teilnahm und einen Youtube-Channel hat.

Gregor Hägele aus Stuttgart erreichte 2017 das Halbfinale der Show „The Voice of Germany“ und sang sich vor allem mit gelungenen Ed-Sheeran-Covern in die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Lilly Among Clouds, studierte Politologin, veröffentlichte 2017 ihr erstes Album „Aerial Perspective“ und spielte beim renommierten SXSW-Festival in Austin, Texas. Die Wurzeln der Bonnerin Makeda liegen in Trinidad, sie stand im Musical „Bodyguard“ in Köln auf der Bühne.

Mit Profis entwickeln die Kandidaten Songs für den ESC

Die sechs Musikerinnen und Musiker nehmen derzeit an einem fünftägigen Song Writing Camp teil, bei dem sie gemeinsam mit 24 nationalen und internationalen Textern, Komponisten und Produzenten Lieder für den ESC entwickeln. Auf Grundlage dieses Materials wird dann miteinander entschieden, welcher Song für wen der richtige ist und wie er inszeniert werden kann.

Der Kartenvorverkauf für „Unser Lied für Israel“ istartet voraussichtlich Mitte Januar. Ein genauer Sendetermin steht noch aus. Das Finale des Eurovision Song Contests ist am Sonnabend, 18. Mai, ab 2100 Uhr live aus Tel Aviv im Ersten zu sehen. Um 20.15 Uhr startet der „Countdown von der Reeperbahn“.

Von RND/NDR