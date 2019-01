Leipzig

Ruhestand geht gar nicht für Wolfgang Kenntemich. Zwar hat der in Köln geborene Journalist den Posten des Chefredakteurs des Mitteldeutschen Rundfunks ( MDR) Wolfgang Kenntemich bereits 2011 verlassen. Jetzt aber, so vermeldete die „Bild“-Zeitung“ am Donnerstag, unterstütze der Gründer des Europäischen Instituts für Qualitätsjournalismus in Leipzig den von Russland finanzierten Fernsehsender „ Russia Today“ (RT).

Die „Bild“ zitiert aus einer Mail des 72-Jährigen, der 20 Jahre lang Chefredakteur des MDR war. Darin stehe zu lesen, dass Kenntemich im Auftrag einer Anwaltskanzlei dabei sei, „einen Beirat für RT Deutsch“ zu gründen. In dem Schreiben kündigte Kenntemich an, Russland werde die Repressalien gegen die Deutsche Welle lockern, sollte dem Sender eine deutsche Sendelizenz erteilt werden. Für Nachfragen stünden er und RT-Chefredakteur Igor Rodionov zur Verfügung.

Kenntemich war ab 1991 Chefredakteur des MDR

Bisher wurde „ Russia Today“ in Deutschland nur im Internet verbreitet. Die englische Version ist weltweit via Satellit und Kabel zu empfangen. Der Sender den „Bild“ als „Putins Propaganda-Maschine“ bezeichnet, sei in den USA als „ausländischer Agent“ eingestuft worden.

Kenntemich begann seine journalistische Laufbahn 1966 bei der „Allgemeinen Zeitung“ in Coesfeld. Weitere Stationen waren die „ Westfälischen Nachrichten“ in Münster, die 2010 aufgelöste Nachrichtenagentur ddp, „Bild“ und „ Bild am Sonntag“. Nach einer kurzen Zeit beim Bayerischen Rundfunk war er ab 1991 Chefredakteur des MDR. Kenntemich ist Honorarprofessor der Universität Leipzig an deren Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft.

Von RND/big